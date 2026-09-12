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Kıraç Kayseri'ye repertuvarıyla renk kattı

Kıraç, Kayseri Kültür Yolu Festivali'nin yedinci gününde Millet Bahçesi'ndeki konserde 'Endamın Yeter' ve sevilen şarkılarını Kayserililerle paylaştı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 12:15

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EDİTÖR: Melisa Soylu

Kıraç Kayseri'ye repertuvarıyla renk kattı

Kıraç'ın konseri:

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kayseri Kültür Yolu Festivali'nin yedinci gününde sanatçı Kıraç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde sahne aldı. Geniş repertuvarından seçtiği eserlere yer veren Kıraç, konser boyunca izleyicilerle güçlü bir etkileşim kurdu.

Sanatçı, programında bulunan sevilen şarkılarından 'Endamın Yeter' performansıyla dikkat çekti; Kayserililer bu parçaya ve diğer eserlerine coşkuyla eşlik etti. Konserde hem nostaljik hem de güncel parçalar bir arada sunuldu, seyirci tepki ve alkışlarla karşılık verdi.

festival programı:

Festival sahnesi, farklı disiplinlerden sanatçıların performanslarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Konserlerin yanında sergiler, söyleşiler ve sahne gösterileri festival takviminde yer alıyor. Ayrıca ziyaretçilere yönelik düzenlenen geleneksel sanat atölyeleri ve çocuk etkinlikleri Kayseri'nin farklı noktalarında sürdürülüyor.

Organizatörler, programın kent kültürünü tanıtma ve geniş kitleleri bir araya getirme amacı taşıdığını vurguluyor. Kayseri Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle ziyaretçileri ağırlamayı sürdürecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN KAYSERİ KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NİN YEDİNCİ GÜNÜNDE...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN KAYSERİ KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NİN YEDİNCİ GÜNÜNDE KIRAÇ SAHNE ALDI.

Melisa Soylu

Melisa Soylu

 Magazin Editörü

Ünlülerin sosyal medya paylaşımları, magazin dünyasındaki son haberler ve davet takiplerini yapan deneyimli magazin editörü.

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