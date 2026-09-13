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Mutfakla sanatın buluştuğu gece: şefler yeni ekipmanları masaya yatırdı

İstanbul'da gerçekleşen özel gecede şefler ve sanatçılar, dayanıklılık ve sürdürülebilirlik vurgusuyla yeni nesil pişirme ekipmanlarını inceledi ve denedi.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 12:13

GÜNCELLEME: 13 Eylül 2026 - 12:20

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EDİTÖR: Doruk Çetin

Mutfakla sanatın buluştuğu gece: şefler yeni ekipmanları masaya yatırdı

Mutfakla sanatın buluştuğu gece: şefler yeni ekipmanları masaya yatırdı

İstanbul'da düzenlenen özel organizasyon, gastronomi dünyasının önde gelen isimleri, usta şefler ve televizyon programlarının tanınan simalarını bir araya getirdi. Etkinlik, mutfakta doğru ekipman kullanımının lezzet ve teknik üzerindeki etkisini odağına aldı; katılımcılar kurulan deneyim alanlarında yeni nesil pişirme cihazlarını doğrudan inceleme ve performanslarını değerlendirme olanağı buldu.

moderasyon ve şeflerin öncelikleri:

Gecenin moderatörlüğünü üstlenen gastronomi uzmanı Özlem Mekik, profesyonel mutfaklarda kullanılan gereçlerin seçiminin uygulama ve sonuç üzerindeki belirleyici rolünü vurguladı. Mekik, şeflerin ekipman seçiminde dayanıklılık, çizilmezlik ve sürdürülebilirlik kriterlerine öncelik verdiğini belirterek, "Bir şef olarak benim bir pişirme ürününde arayacağım en önemli nitelikler dayanıklılık, çizilmezlik ve sürdürülebilirliktir. Kaliteli bir üretim, tam da bir şefin mutfakta ihtiyaç duyacağı bu özellikleri başarıyla taşıyabilmelidir" dedi.

Konuk şefler ve sektör temsilcileri, farklı pişirme teknikleriyle yeni ekipmanların etkileşimini tartıştı; ürünlerin ısı dağılımı, tutuş ve temizlik kolaylığı gibi pratik ölçütler, uygulamalı denemelerle sınandı. Katılımcılar ayrıca estetik ve fonksiyon arasındaki dengeyi, mutfak tasarımında sürdürülebilir malzeme kullanımının geleceğe etkilerini değerlendirdi.

ev sahibi marka ve yeni ürün gamı:

Yarım asrı aşkın üretim tecrübesine sahip yerli bir firmanın ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda paslanmaz çelik, granit tava, wok ve düdüklü tencere gruplarındaki yeni dönem tasarımları sergilendi. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kuşakçı etkinlikte yaptığı konuşmada, "Biz 50 yılı aşkın bir süredir mutfak eşyası grubunda üretim sektörünün içerisinde yer alan bir markayız. Bu seneye özel olarak yanmaz yapışmaz ürün grubunda son derece uzun ömürlü ve özel ürünler geliştirdik ve bunları insanlarımızın beğenisine sunduk. Yılların birikimi ve tecrübesiyle çok kıymetli ürünler ortaya çıkardığımız için bu konuda iddialıyız. Mutfak eşyaları sektöründeki uzun yıllara dayanan bilgi birikimimizi ürünlerimize eksiksiz yansıttık" dedi.

Etkinlik, gastronomi ve sanat dünyasını bir araya getirirken katılımcılara hem sektörel deneyim paylaşımı hem de yeni teknolojilerin mutfaktaki karşılığını test etme imkânı sundu. Konukların geri bildirimleri, markanın ürün geliştirme yol haritasında doğrudan kullanılmak üzere toplandı ve ilerleyen dönemlerde bu tür uygulamalı buluşmaların artacağı sinyali verildi.

MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN ÖNDE GELEN İSİMLERİ, USTA ŞEFLER VE TELEVİZYON DÜNYASININ TANINAN SİMALARI...

MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN ÖNDE GELEN İSİMLERİ, USTA ŞEFLER VE TELEVİZYON DÜNYASININ TANINAN SİMALARI İSTANBUL’DA DÜZENLENEN ÖZEL BİR ORGANİZASYONDA BULUŞTU.

Doruk Çetin

Doruk Çetin

 Trend & Magazin Editörü

Dizi/film oyuncuları, müzik dünyası trendleri ve magazin gündemindeki renkli içerikleri hazırlayan genç editör.

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