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Muratdere mevkiinde kamyon takla attı; iki kişi yaralandı

Bozüyük-İnegöl karayolu Muratdere mevkiinde sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon takla attı; 2 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Muratdere mevkiinde kamyon takla attı; iki kişi yaralandı

kaza ayrıntıları:

Bozüyük-İnegöl karayolu Muratdere mevkiinde, Bozüyük'ten İnegöl istikametine seyir halinde olan Y.K. yönetimindeki kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ormanlık alana devrildi ve takla attı.

yaralananlar ve müdahale:

Kazada sürücü Y.K. ile kamyonda yolcu olarak bulunan A.P. yaralandı. Olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekipleri, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

kazaya ilişkin işlem:

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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