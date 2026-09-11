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Muratlı'da biçerdöver yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

Balabanlı'da ayçiçeği hasadı sırasında çıkan biçerdöver yangını, Muratlı ve Çorlu itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle tarlaya sıçramadan söndürüldü.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 17:40

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Muratlı'da biçerdöver yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

yangına müdahale ve söndürme çalışmaları:

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Balabanlı Mahallesi'nde ayçiçeği hasadı sırasında, henüz belirlenemeyen nedenle bir biçerdöverde yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Muratlı ve Çorlu itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına anında müdahale etti. Müdahale sayesinde alevler makinenin tamamına ve tarlaya sıçramadan kontrol altına alındı ve yangının büyümesi engellendi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından, biçerdöver üzerinde kapsamlı bir soğutma çalışması yapıldı ve bölge güvenlik önlemleriyle denetlendi.

olayın etkileri ve inceleme:

Erken müdahale sayesinde büyük bir maddi hasarın meydana gelmesi önlendi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve yangının çıkış nedeninin tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

İhbarın zamanında yapılması ve itfaiye ekiplerinin koordineli çalışması, hasat dönemlerinde ortaya çıkabilecek daha geniş çaplı zararların önlenmesinde belirleyici oldu.

BİÇERDÖVERDE SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILDI.

BİÇERDÖVERDE SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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