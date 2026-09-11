Muratlı'da biçerdöver yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

yangına müdahale ve söndürme çalışmaları:

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Balabanlı Mahallesi'nde ayçiçeği hasadı sırasında, henüz belirlenemeyen nedenle bir biçerdöverde yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Muratlı ve Çorlu itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına anında müdahale etti. Müdahale sayesinde alevler makinenin tamamına ve tarlaya sıçramadan kontrol altına alındı ve yangının büyümesi engellendi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından, biçerdöver üzerinde kapsamlı bir soğutma çalışması yapıldı ve bölge güvenlik önlemleriyle denetlendi.

olayın etkileri ve inceleme:

Erken müdahale sayesinde büyük bir maddi hasarın meydana gelmesi önlendi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve yangının çıkış nedeninin tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

İhbarın zamanında yapılması ve itfaiye ekiplerinin koordineli çalışması, hasat dönemlerinde ortaya çıkabilecek daha geniş çaplı zararların önlenmesinde belirleyici oldu.

BİÇERDÖVERDE SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILDI.