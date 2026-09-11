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Tutuklu sanığın 'nabzına baktım' savunması: ağır tahrik iddiası mahkeme gündeminde

Diyarbakır'da Rojda Yakışıklı'nın öldürülmesiyle suçlanan Okay Gür, ağır tahrik savunması yaparak 'nabzına baktım, çalışsa hastaneye götürecektim' dedi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 18:19

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tutuklu sanığın 'nabzına baktım' savunması: ağır tahrik iddiası mahkeme gündeminde

Duruşma ve iddianame: suçlama ağırlaştırılmış müebbet

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Okay Gür, Ömer ve Barış Doğrul ile taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanıkların cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

İddianamede, sanıklar hakkında 'iştirak halinde kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Olay, Diyarbakır merkez Sur ilçesi Beybulak Mahallesi'nde, 27 Aralık 2025 tarihinde meydana geldi; maktul Rojda Yakışıklı'nın hayatını kaybettiği belirtildi.

Sanığın savunması: ağır tahrik iddiası

Tutuklu sanık Okay Gür duruşmada uzun bir savunma yaptı. Gür, ifadesinde olay anında 'ağır tahrik' altında olduğunu iddia ederek, eylemi iple gerçekleştirdiğini söyledi ve savunmasında şunları anlattı: 'Nabzına baktım; çalışsa hastaneye götürecektim.'

Gür ayrıca, suçun ardından cesedi alıp aracın arkasına koyduğunu, montunu altına serdiğini ve daha sonra gömmek üzere kazdığını; elbiselerini evde sobada yaktığını belirtti. İfadesinde, olayın sebebi olarak maktulün kendisini tahrik eden davranışlarını gösterdi ve olayın ardından tahliye talep ettiğini söyledi.

Diğer sanıklar ve müdahil talepleri

Tutuklu diğer sanıklar Ömer ve Barış Doğrul üzerine atılı suçu kabul etmedi; tahliyelerine karar verilmesini talep ettiler. Maktulün annesi ve babası, sanıklardan şikayetçi olduklarını bildirerek davaya katılma taleplerinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da davaya katılma talebinde bulundu. Maktulün aile avukatları sanıkların cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını isterken, sanıkların avukatları müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi ve maktulün anne-babası ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının davaya katılma taleplerini kabul ederek duruşmayı erteledi.

Yargılama sırasında sanığın savunmasında geçen iddialar, maktulün ailesinin şikayeti ve tanık beyanları mahkemece değerlendirilecek. İddianamede istenen ceza ile delillerin nasıl tartışılacağı, sonraki duruşmalarda netleşecek.

DİYARBAKIR ADLİYESİ

DİYARBAKIR ADLİYESİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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