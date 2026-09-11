Iğdır Aralık'ta devriye aracı devrildi: bir asker yaşamını yitirdi

İğdır'ın Aralık ilçesinde bugün saat 15.30 sıralarında devriye görevi yapan askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı.

Kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, Şehit Bülent Aydın Karakolu personelinin bulunduğu araç devriye sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan askerlerden 1’i şehit olurken, 2 asker yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralıların tedavisi ve soruşturma:

Yaralı askerler, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şehit olan asker ile yaralananların kimlikleri henüz açıklanmadı; kimliklerin yapılacak resmi açıklamanın ardından paylaşılması bekleniyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve olayın nedeni araştırılıyor.

Gelişmeler ve yetkili mercilerin açıklamaları kamuoyuyla paylaşıldıkça durum güncellenecek.

IĞDIR’DA ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: 1 ASKER ŞEHİT, 2 ASKER YARALI