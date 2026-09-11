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Müdahale sonrası Adana sokakları biberle kaplandı

Adana Yüreğir'de zabıta kaldırım işgaline müdahale etti; seyyar satıcıların salçalık biberleri çuvallardan dökülerek yol ve kaldırım biberle kaplandı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 18:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Müdahale sonrası Adana sokakları biberle kaplandı

Olayın yaşandığı nokta:

Olay, Yüreğir ilçesindeki Ege Bagatur Bulvarı'nda gerçekleşti. Kaldırım üzerinde satış yapan seyyar satıcılar bölgedeki yayaların geçtiği alanı kullanarak salçalık biber satışına devam ediyordu. Bu durum, ekiplerin müdahalesine neden oldu.

Müdahale ve sonuçlar:

Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri kaldırım işgalini sonlandırmak amacıyla alana girdi. Müdahale sırasında satıcılarla yaşanan tartışmanın ardından çuvallardaki biberler yola döküldü. Kısa sürede kaldırım ve yol, dökülen salçalık biberlerle kaplandı.

Görüntüler, müdahalenin beklenmedik bir biçimde sokakların bir bölümünü biberle doldurduğunu gösterdi. Olayın ardından alanda temizlik ve kaldırımların yeniden düzenlenmesine yönelik işlemler yapılması gerektiği ortaya çıktı.

ADANA’DA ZABITA EKİPLERİNİN KALDIRIM İŞGALİNE YÖNELİK MÜDAHALESİ SIRASINDA İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER...

ADANA’DA ZABITA EKİPLERİNİN KALDIRIM İŞGALİNE YÖNELİK MÜDAHALESİ SIRASINDA İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI. SEYYAR SATICILARIN ÇUVALLARDAKİ SALÇALIK BİBERLERİ YOLA SAÇMASIYLA KALDIRIM VE YOL KISA SÜREDE BİBERLERLE KAPLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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