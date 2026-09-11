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Muğla'da aranan şahıs uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.D.'yi yakalayıp cezaevine teslim etti.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 17:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Muğla'da aranan şahıs uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla yakalandı

Muğla'da aranan şahıs uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmaları sonucu, hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.D. yakalandı.

Operasyon ve yakalama:

Polis ekipleri il genelinde yürüttükleri araştırmalar ve takipler sonucunda S.D.'nin bulunmasına yönelik tespit ve operasyon gerçekleştirdi. Yakalamaya ilişkin adli belge ve bilgiler, İzmir Ağır Ceza İlamat Masası kayıtları ile örtüştü ve şüpheli kolluk tarafından yakalandı.

İşlemler ve teslim:

Emniyetteki kimlik tespiti, hak sahipliği kontrolleri ve tutanak süreçleri tamamlanan S.D., resmi işlemler ardından ilgili ceza infaz kurumuna teslim edildi. Olayla bağlantılı olarak yürütülen soruşturmanın ve arama-tarama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Muğla polisi, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kararlılıkla devam ettiriyor; benzer dosyalarla ilgili tespit ve operasyonların süreceği bildirildi.

MUĞLA’DA POLİS EKİPLERİNİN ARANAN ŞAHISLARA YÖNELİK YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, UYUŞTURUCU...

MUĞLA’DA POLİS EKİPLERİNİN ARANAN ŞAHISLARA YÖNELİK YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMA VEYA SAĞLAMA SUÇUNDAN 12 YIL 6 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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