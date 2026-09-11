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Husilerden geniş harekât iddiası: Taiz ve Hudeyde'de 5 bin 400 kilometrekarelik alandan Suudi destekliler çıkarıldı

Yahya Saree, 3 Eylül'de başlayan harekâtta Taiz ve Hudeyde'de Suudi destekli güçlerin 5.400 km2 alandan çıkarıldığını ve 9 uçağın düşürüldüğünü açıkladı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 18:18

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EDİTÖR: Caner Şahin

Husilerden geniş harekât iddiası: Taiz ve Hudeyde'de 5 bin 400 kilometrekarelik alandan Suudi destekliler çıkarıldı

Husilerden kapsamlı operasyon açıklaması

Yemen’de İran destekli Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, 3 Eylül’de başlatıldığını söylediği askeri harekâtın ardından Taiz ve Hudeyde’de Suudi Arabistan destekli kuvvetlerin bölgeden çıkarıldığını iddia etti. Saree, operasyon kapsamında Mocha liman şehrinin ele geçirildiğini de kaydetti.

Saree'nin açıklamaları:

Saree, Batı Yemen’deki Taiz ve Hudeyde bölgelerinde 5 bin 400 kilometrekarelik alandaki Suudi destekli kuvvetlerin bölgeden çıkarıldığını savundu. Sözcü, harekâtın 3 Eylül’de başladığını belirterek Riyad’ın sahadaki birliklerine yoğun hava desteği sağladığını, buna rağmen operasyonun engellenemediğini ileri sürdü.

Askeri kayıplar ve operasyon iddiaları:

Saree’ye göre hedef alınan kuvvetler, 38 tugaydan oluşan 7 askeri tümen olarak tanımlandı; açıklamada "yüzlerce kişinin öldürüldüğü, yakalandığı veya yaralandığı" belirtildi. Sözcü ayrıca Husilerin Suudi savaş uçaklarını engellemeye yönelik 32 operasyon gerçekleştirdiğini ve bu süreçte 9 hava aracını düşürdüklerini iddia etti.

Deniz taşımacılığı ve abluka tezi:

Saree, Babülmendep Boğazı ve Kızıldeniz’de deniz taşımacılığının Suudi Arabistan’a ait ticari gemiler hariç herkes için güvenli olduğunu söyledi. Sözcü, 'Halkımız üzerindeki abluka kaldırılana kadar kuşatmaya karşılık kuşatma ve gerilimi tırmandırmaya karşılık gerilimi tırmandırma esasıyla hareket etmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Husilerin sunduğu bu iddialar, uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümeti ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun açıklamalarıyla karşılaştırılarak teyit edilmedi. Bölgede sahadan gelen bilgiler ve resmi teyitler doğrultusunda gelişmeler izleniyor.

Yemen’de İran destekli Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, 3 Eylül’de uluslararası...

Yemen’de İran destekli Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, 3 Eylül’de uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümeti ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine karşı başlatılan askeri operasyon sonucunda, Taiz ve Hudeyde bölgelerinde 5 bin 400 kilometrekarelik alandaki Suudi destekli kuvvetlerin bölgeden çıkarıldığını açıkladı. Saree, bölgedeki deniz taşımacılığının Suudi Arabistan’a ait ticari gemiler hariç tüm taraflar için güvenli olduğunu söyledi.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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