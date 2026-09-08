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Muratlı'da çatı alevleri korkuttu, müdahale alt katlara sıçramayı önledi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 5 katlı bir binanın çatı katında başlayan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 23:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Muratlı'da çatı alevleri korkuttu, müdahale alt katlara sıçramayı önledi

Muratlı'da çatı yangını kontrol altına alındı:

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Muradiye Mahallesi, Nazım Sav Caddesi üzerindeki 5 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple alevler yükseldi. Çatıdan yoğun duman ve alevleri gören çevre sakinleri durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

olaya müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede yaptığı müdahale sayesinde alevler, alt katlardaki dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahale sonrasında ekipler yangının tekrar alevlenmemesi için kapsamlı soğutma çalışması yürüttü.

hasar tespiti ve soruşturma:

Yangın sonucu binanın çatı katında büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayın çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

TEKİRDAĞ&#039;IN MURATLI İLÇESİNDE 5 KATLI BİR BİNANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN MAHALLEDE PANİĞE SEBEP...

TEKİRDAĞ'IN MURATLI İLÇESİNDE 5 KATLI BİR BİNANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN MAHALLEDE PANİĞE SEBEP OLDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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