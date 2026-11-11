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Çanakkale'de miniklere yollarda güvenlik: jandarmadan mobil trafik eğitimi

Çanakkale jandarması, Çan ve Balıkesir trafik timleriyle Etili'de 310 öğrenciye Mobil Trafik Eğitim Aracıyla trafik kuralları ve emniyet eğitimi verdi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 15:15

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Çanakkale'de miniklere yollarda güvenlik: jandarmadan mobil trafik eğitimi

Jandarma ekiplerinden Etili'de kapsamlı trafik eğitimi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, Çan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından müşterek olarak düzenlenen çalışmada, Etili İlkokulu, Ortaokulu ve Anaokulu ile özel eğitim gören öğrenciler hedef alındı. Gerçekleştirilen faaliyet kapsamında 310 çocuk Mobil Trafik Eğitim Aracı ile eğitim aldı.

eğitimin kapsamı:

Faaliyetler, Trafik Dedektifleri Projesi çerçevesinde Mobil Trafik Eğitim Aracı kullanılarak yürütüldü. Eğitimler sırasında genel trafik kuralları, yaya geçitlerinin doğru kullanımı ve emniyet kemerinin önemi gibi temel konular uygulamalı ve görsel materyallerle öğrencilere aktarıldı.

dağıtılan materyaller ve vurgulanan konular:

Trafik Jandarması timlerinin tanıtımının yapıldığı etkinlikte öğrencilere Trafik Jandarması boyama kitabı ve Trafik Jandarması hikaye kitabı dağıtıldı. Ayrıca Bir Kural Bir Ömür kampanyası kapsamında trafik güvenliği bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Eğitimler, farklı yaş ve ihtiyaç gruplarındaki çocuklara trafik bilincini erken yaşta kazandırmayı ve günlük yaşamda güvenli davranışları pekiştirmeyi amaçladı.

ÇANAKKALE’DE JANDARMA EKİPLERİNCE ÖĞRENCİLERE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ.

ÇANAKKALE’DE JANDARMA EKİPLERİNCE ÖĞRENCİLERE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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