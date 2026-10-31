Müslim Sarı uyarısı: kapıları sert kapatmayın, ileride açmak zorunda kalabilirsiniz

Müslim Sarı: kapıları kapatmayın, partiyi yeniden canlandırma çağrısı

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Uşak il binasında yaptığı konuşmada partideki örgütsel değişim, kongre takvimi ve ayrılanlarla ilişkilerin nasıl korunacağına dair değerlendirmelerde bulundu. Sarı, Uşak'ı geçmişte sıkça ziyaret ettiği, yakından tanıdığı ve önem verdiği kentlerden biri olarak tanımladı ve kentin güçlü siyasi duyarlılığı ile Kuvayımilliye ruhuna vurgu yaptı.

tarihsel mücadeleler ve örgütsel dönüşüm:

Sarı, CHP içinde geçmişten bugüne süregelen siyasal mücadeleleri hatırlatarak parti tarihinde sık sık yeniden yapılanma süreçlerinin yaşandığını belirtti. Konuşmasında isim vererek Ecevit, İsmet İnönü, Erdal İnönü, Deniz Baykal, Mustafa Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce dönemlerindeki tartışmalara atıf yaptı ve bunun parti içindeki doğal bir süreç olduğuna işaret etti.

Bu dönemde ciddi bir örgütsel düzenleme yaptıklarını söyleyen Sarı, bunun somut göstergesi olarak 74 il başkanının değiştiğini ve yaklaşık 60 küsur il başkanının ise ilk kez görev aldığını aktardı. Sarı, bu boyutta bir değişikliğin Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde nadir olduğunu, partinin adeta üçüncü kez yeniden kurulduğunu ifade etti.

kongre süreçleri ve takvim detayları:

Örgütte yenilenmeyi kongrelerle hedeflediklerini belirten Sarı, il ve ilçe kongrelerinin 14 Şubat itibarıyla tamamlanacağını söyledi. Sürecin 15 günlük teknik bir ötelenme yaşadığını, bunun siyasal irade zafiyeti olmadığını vurguladı. Sarı, bu dönem için "kongre süreçlerini bir fırsat" olarak gördüğünü ve aşağıdan yukarıya doğru bir değerlendirme, yenilenme mekanizmasının işletileceğini dile getirdi.

Parti yönetiminin kısa sürede geniş kapsamlı bir değişikliği merkezden yönetmesinin zorluklarına değinen Sarı, "ikinci çapayı" metaforunu kullanarak saha örgütlerinin bu dönüşümde belirleyici olacağını söyledi; "biz ikinci çapayı siz yapacaksınız işte, örgütler olarak" dedi.

ayrılanlar, taban ve dönüş çağrısı:

Sarı, partiden ayrılanlarla ilgili tutumun ikiye ayrılması gerektiğini belirtti: bir kesim kendine siyasal ikbal arayanlar olarak nitelendirildi, diğer kesim ise tartışmalardan etkilenen ve partinin tabanını oluşturan seçmenler olarak tanımlandı. Bu ikinci grubun geri kazanılmasının önemine vurgu yaptı.

Bu bağlamda Sarı, tabanla bağların koparılmaması gerektiğini ifade ederek şu uyarıda bulundu: Kapıları bu kadar sert kapatmayın, açmak zorunda kalacaksınız. Kalanlara da gidenlere saygısızlık yapmamaları çağrısında bulundu ve zamanın partinin lehine işlediğini söyledi.

Konuşmasını, kongre süreçlerinin partinin yeniden dinamizm kazanması için bir fırsat olduğunu vurgulayarak tamamlayan Sarı, sürecin iyi yönetilmesi halinde hedeflenen sonuca ulaşılacağı değerlendirmesini paylaştı.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) SÖZCÜSÜ MÜSLİM SARI, “KAPILARI BU KADAR SERT KAPATMAYIN, AÇMAK ZORUNDA KALACAKSINIZ.” DEDİ.