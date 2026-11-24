Muş'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı

Muş'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü, Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi ev sahipliğinde düzenlenen törenle anıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; il protokolü, öğretmenler ve öğrenciler etkinlikte yer aldı.

Vali Avni Çakır'ın mesajı:

Programda konuşan Vali Avni Çakır, öğretmenlerin ülkenin geleceğinde üstlendiği sorumluluğa vurgu yaptı. Çakır, öğretmenlerin sabrı, emeği ve fedakârlığının bir milleti iyi yetişmiş insan gücüne dönüştürdüğünü belirterek, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı. Vali Çakır, konuşmasında öğretmenlerin çocuklara sadece okumayı ve yazmayı değil; doğruyu yanlıştan ayırmayı, sorumluluk almayı, ülkesini sevmeyi ve insanlara saygıyı da öğrettiklerini ifade etti.

Yemin, sanat ve ödüller:

Günün anlam ve önemine binaen, törende en genç öğretmen olarak Gizem Yılmaz konuşma yaptı; İl Millî Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay da katılımcılara hitap etti. Konuşmaların ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin ederek göreve başladı.

Program kapsamında öğrenciler tarafından şiirler seslendirilirken, Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğretmenleri ve öğrencileri hazırladıkları eserleri sundu. Etkinlikte ayrıca emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi ve plaket takdim edildi; çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kutlama, Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Sergisi nin gezilmesiyle sona erdi ve gün boyunca eğitimin hem vefa hem de genç nesillerin yetiştirilmesine odaklanan boyutları öne çıkarıldı.

Protokol ve katılım:

Törene İl Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Cenk Barut, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, İl Jandarma Komutanı Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, vali yardımcıları, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Katılım, eğitim camiasının ve kurumların etkinliğe verdiği önemi gösterdi.

MUŞ’TA 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DÜZENLENEN PROGRAMLA KUTLANDI.