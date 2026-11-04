Muş'ta kurtuluş mevkiinde takla atan pikap iki can aldı, üç kişi yaralandı

Kaza yerinde ilk belirlemeler:

Kaza, Muş merkeze bağlı Kızılağaç beldesi Kurtuluş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü İ.A. olan 48 UU 358 plakalı pikap, Batman'dan Muş istikametine seyir halindeyken virajı alamayarak kontrolden çıkarak takla attı.

Kaza sonrası bölgeye gelen sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri müdahalede bulundu. Ekiplerin yaptığı incelemede araçta bulunan beş kişiden F.A. ve A.A. adlı kişilerin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sonucu yaralananlar arasında sürücü İ.A. ile birlikte A.A. ve M.A. bulunuyor.

Müdahale ve soruşturma:

Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındıkları bildirildi. Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

MUŞ’TA VİRAJI ALAMAYAN PİKABIN TAKLA ATMASI SONUCU 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI.