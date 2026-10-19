Muş’ta yatırımlarda hızlanma: kısa sürede yüzde 60 fiziki gerçekleşme

Muş’ta yatırım programının güncel tablosu

Vali Avni Çakır başkanlığında düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda, 2026 yılı yatırım programının ilerleyişi değerlendirildi. Toplantı, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi ve kamu yatırımlarında kurumlar arası koordinasyonun önemi vurgulandı.

toplantıda öne çıkanlar:

Vali Çakır, 2026 çalışma sezonunun sonuna yaklaşılırken kış ve yağışlı dönemin erken başladığını belirterek, kalan kısa sürenin sahadaki son işleri tamamlamak için iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. İlde 2026 yılı için planlanan toplam 468 proje bulunduğunu aktaran Çakır, bu projelerden 170’inin tamamlandığını, 249 projenin çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Ayrıca 10 projenin ihale aşamasında, 29 projenin proje aşamasında olduğu, 10 projenin ise finansal, teknik ve diğer gerekçelerle tasfiye edildiği ifade edildi.

mali durum ve gerçekleşme oranları:

Yatırım programında yer alan projelerin toplam tutarının yaklaşık 40 milyar Türk Lirası olduğu bildirildi. Önceki yıllarda yapılan harcamanın 6 milyar 984 milyon lira, 2026 yılı ödeneğinin ise 5 milyar 601 milyon lira olduğu açıklandı. Bugüne kadar harcanan tutar 3 milyar 384 milyon lira olarak kaydedildi; bu tutarın toplam proje bedellerinin yaklaşık yüzde 26’sına nakdi gerçekleşme olarak tekabül ettiği belirtildi. Fiziki gerçekleşme oranı ise il genelinde yüzde 60 seviyesine ulaştı.

Vali Çakır toplantıda, yatırım programlarının saha takibi ve kurumlar arasındaki eşgüdümün önemine dikkat çekerek kalan süreçte hız ve koordinasyonun artırılmasının gerekliliğini vurguladı.

MUŞ’TA 2026 YILI İÇİN PLANLANAN 468 PROJEDEN 170’İ TAMAMLANIRKEN, YAKLAŞIK 40 MİLYAR LİRALIK TOPLAM PROJE BEDELİNE SAHİP YATIRIMLARDA FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI YÜZDE 60 SEVİYESİNE ULAŞTI.