Denizli üreticileri Canton Fuarı'yla küresel pazarlara köprü kurdu

Denizli Ticaret Odası (DTO), 40 üyesini Çin'in Guangzhou kentinde düzenlenen ve dünyanın en büyük ticaret buluşmalarından sayılan 140. Canton Fuarının birinci fazına taşıdı. Organizasyonun temel hedefi, Denizlili firmaların uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artırmak, yeni ticari bağlantılar kurmak ve küresel üretim ile teknoloji trendlerini yerinde takip etmelerini sağlamaktı.

fuarın kapsamı ve ziyaretçilere sundukları:

15-19 Ekim 2026'da tamamlanan birinci fazda, 1 milyon 550 bin metrekarelik sergi alanında ileri üretim teknolojileri, endüstriyel otomasyon, akıllı üretim sistemleri, elektrik ve elektronik, makine ve ekipmanlar, otomotiv ve yan sanayi, yeni enerji teknolojileri, elektrikli araçlar, aydınlatma, donanım ve robotik sistemler gibi stratejik sektörler öne çıktı. DTO organizasyonuyla fuarı ziyaret eden firmalar, farklı ülkelerden üreticiler ve tedarikçiler ile doğrudan temas kurma, yeni ürünleri ve üretim teknolojilerini yerinde görme, alternatif tedarik kaynaklarını değerlendirme imkânı buldu.

Ziyaretçiler ayrıca dünya pazarlarındaki eğilimleri gözlemleme, yenilikçi üretim modellerini karşılaştırma ve maliyet avantajı sağlayabilecek teknolojilere ilişkin önemli bilgiler edindi. Bu temaslar, potansiyel ticari iş birlikleri için zeminin hazırlanmasına ve önümüzdeki dönemde yapılacak üretim, yatırım ve dış ticaret planlarına katkı sağlayacak ilk adımlar oldu.

DTO'nin hedefleri ve Uğur Erdoğan'ın değerlendirmesi:

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Denizlili iş insanlarının yalnızca mevcut pazarlarda değil, dünyanın dört bir yanındaki ticaret fırsatlarında da yer alması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, “Denizli’nin gücünü dünya pazarlarıyla buluşturmaya çalışıyoruz. Onun için iş insanlarımız dünyanın her yerinde, tüm uluslararası pazarlarda olmalılar” ifadelerini kullandı.

Erdoğan organizasyonun oda hizmetlerinin ötesine geçen, üyelerin doğrudan ticari gelişimini hedefleyen somut bir adım olduğunu belirtti ve ekledi: “Fuar kapsamında edinilen sektörel bilgiler, kurulan ilk temaslar ve değerlendirilen yeni iş fırsatlarının, önümüzdeki süreçte üyelerimizin üretim, yatırım, dış ticaret ve rekabet stratejilerine katkı sağlayacaktır.”

DTO, bu tür uluslararası etkinlikleri üyelerin erişimine açarak Denizli ekonomisinin küresel pazarlardaki etkinliğini artırmayı ve firmaların uluslararası fuarlarda daha görünür olmasını sağlamayı sürdürmeyi planlıyor. Fuar katılımının, katılımcı firmalara kısa vadede tedarik alternatifleri sunmasının yanı sıra orta ve uzun vadede rekabetçiliklerine olumlu yansımaları olması bekleniyor.

DENİZLİ TİCARET ODASI (DTO), 40 ÜYESİNİ DÜNYANIN EN BÜYÜK ULUSLARARASI TİCARET FUARLARINDAN CANTON FUARI İLE BULUŞTURDU. DTO BAŞKANI UĞUR ERDOĞAN, "DENİZLİ'NİN GÜCÜNÜ DÜNYA PAZARLARIYLA BULUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ. ONUN İÇİN İŞ İNSANLARIMIZ DÜNYANIN HER YERİNDE, TÜM ULUSLARARASI PAZARLARDA OLMALILAR" DEDİ.DTO, ÜYELERİNİN ULUSLARARASI PAZARLARDAKİ REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMAK, YENİ TİCARİ BAĞLANTILAR KURMALARINI SAĞLAMAK VE DÜNYADAKİ TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP ETMELERİNE KATKIDA BULUNMAK AMACIYLA ÇİN'İN GUANGZHOU KENTİNDEKİ 140. CANTON FUARI'NA 40 ÜYESİNİN KATILIMIYLA ÖNEMLİ BİR İŞ GEZİSİ GERÇEKLEŞTİRDİ.