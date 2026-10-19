Dolar 49,5488 +0,08%
Euro 55,6365 -0,02%
Bist 11.550,86 -1,46%
Altın Gram 6.656,79 -0,06%
EUR/USD 1,1225 -0,17%
Brent Petrol 107,88 -1,80%
--°

Andırınlı üreticiden bölgeye Japon iğdesi alternatifi

Andırınlı üretici Galip Baran, Yeşilova Mahallesi'ndeki bahçesinde yetiştirdiği Japon iğdesiyle bölge tarımına yeni bir ürün sundu; baharda ücretsiz dal verecek.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 15:31

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Andırınlı üreticiden bölgeye Japon iğdesi alternatifi

Kahramanmaraş'ta japon iğdesiyle yeni alternatif

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde üreticilik yapan Galip Baran, bahçesinde yetiştirdiği Japon iğdesiyle bölge tarımına alternatif bir ürün kazandırdı. Baran, ürünün iklim ve toprak koşullarına kolay uyum sağlaması ile dikkat çektiğini belirtti.

Meyvenin özellikleri ve adaptasyonu:

Baran'ın anlattığına göre Japon iğdesi yüksek besin değeri ve adaptasyon gücüyle öne çıkıyor. Bölge iklimine kolayca uyum sağlayan meyve, sağlık açısından değerlendirildiğinde şifa kaynağı olarak tanımlanıyor. Üretici, meyvenin Bursa, Yalova ve Balıkesir gibi illerde de yaygınlaşmaya başladığını vurguladı: Japon iğdesi, özellikle Bursa, Yalova ve Balıkesir taraflarındaki bahçelerde yerini almaya başlayan bir meyve. Dikildiği hemen her toprakta kolayca yetişebiliyor. Hücreleri yenileyici özelliği ve gerçek domatesteki besin değerlerinin kat kat fazlasını içermesiyle ön plana çıkıyor. Baştan yaşlılarımız olmak üzere her yaştan bireyin tüketmesi gereken doğal bir besin kaynağıdır.

Baran, meyvenin mutfakta çok yönlü kullanıldığını ve uzun raf ömrü sayesinde saklama avantajı sunduğunu ifade etti. Olgunlaştıktan sonra doğrudan dalından taze tüketilebildiğini, kurutularak bitki çaylarında, tatlılarda ve pastalarda hem çeşni hem de şifa kaynağı olarak değerlendirilebildiğini aktardı. En büyük avantajlarından birinin meyvelerin dalında bozulmadan uzun süre tazeliğini koruyabilmesi olduğuna dikkat çekti.

Üretim desteği ve yaygınlaştırma hedefi:

Japon iğdesini Kahramanmaraş ve çevresinde yaygınlaştırmak istediğini söyleyen Baran, üretimi artırmak isteyenlere destek olmaya hazır olduğunu belirtti. Önümüzdeki bahar döneminde üretim yapmak isteyenlere kolaylık sağlamak amacıyla Yeşilova Mahallesi'ne gelenlere fidan üretimi için ücretsiz dal vereceğini açıkladı.

Baran'ın planı, bölgedeki diğer üreticilere örnek olmak ve Japon iğdesinin tarımsal çeşitliliğe katkısını artırmak. Bu girişimle hem yerel üretimin çeşitlenmesi hem de tüketicilerin yeni bir doğal besin kaynağına erişimi hedefleniyor.

KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN İLÇESİNDE ÇİFTÇİLİK YAPAN GALİP BARAN, BAHÇESİNDE YETİŞTİRDİĞİ VE HALK...

KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN İLÇESİNDE ÇİFTÇİLİK YAPAN GALİP BARAN, BAHÇESİNDE YETİŞTİRDİĞİ VE HALK ARASINDA "GÜZ YEMİŞİ" OLARAK DA BİLİNEN MUCİZEVİ JAPON İĞDESİ İLE BÖLGE TARIMINA ALTERNATİF BİR ÜRÜN KAZANDIRDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muş’ta yatırımlarda hızlanma: kısa sürede yüzde 60 fiziki gerçekleşme
images

Denizli üreticileri Canton Fuarı'yla küresel pazarlara köprü kurdu
images

Aydın'da işgücü raporu: kayıtlı çalışan sayısı 96 bin 679'a ulaştı
images

Palamut bereketi İzmir tezgahlarında yüzleri güldürdü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Göktepe’de kurtarma çabaları sürerken down sendromlu çocuk yaşamını yitirdi

Çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi Bursa'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' ile başladı

İncirliova'da okullar arası dart mücadelesi başladı

Sarissa’da 3 bin 500 yıllık miras için kazılar 2027'de yeniden başlayacak

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Birkan Altındaş Antalyaspor ile Kayserispor maçında düdük çalacak

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor