Andırınlı üreticiden bölgeye Japon iğdesi alternatifi

Kahramanmaraş'ta japon iğdesiyle yeni alternatif

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde üreticilik yapan Galip Baran, bahçesinde yetiştirdiği Japon iğdesiyle bölge tarımına alternatif bir ürün kazandırdı. Baran, ürünün iklim ve toprak koşullarına kolay uyum sağlaması ile dikkat çektiğini belirtti.

Meyvenin özellikleri ve adaptasyonu:

Baran'ın anlattığına göre Japon iğdesi yüksek besin değeri ve adaptasyon gücüyle öne çıkıyor. Bölge iklimine kolayca uyum sağlayan meyve, sağlık açısından değerlendirildiğinde şifa kaynağı olarak tanımlanıyor. Üretici, meyvenin Bursa, Yalova ve Balıkesir gibi illerde de yaygınlaşmaya başladığını vurguladı: Japon iğdesi, özellikle Bursa, Yalova ve Balıkesir taraflarındaki bahçelerde yerini almaya başlayan bir meyve. Dikildiği hemen her toprakta kolayca yetişebiliyor. Hücreleri yenileyici özelliği ve gerçek domatesteki besin değerlerinin kat kat fazlasını içermesiyle ön plana çıkıyor. Baştan yaşlılarımız olmak üzere her yaştan bireyin tüketmesi gereken doğal bir besin kaynağıdır.

Baran, meyvenin mutfakta çok yönlü kullanıldığını ve uzun raf ömrü sayesinde saklama avantajı sunduğunu ifade etti. Olgunlaştıktan sonra doğrudan dalından taze tüketilebildiğini, kurutularak bitki çaylarında, tatlılarda ve pastalarda hem çeşni hem de şifa kaynağı olarak değerlendirilebildiğini aktardı. En büyük avantajlarından birinin meyvelerin dalında bozulmadan uzun süre tazeliğini koruyabilmesi olduğuna dikkat çekti.

Üretim desteği ve yaygınlaştırma hedefi:

Japon iğdesini Kahramanmaraş ve çevresinde yaygınlaştırmak istediğini söyleyen Baran, üretimi artırmak isteyenlere destek olmaya hazır olduğunu belirtti. Önümüzdeki bahar döneminde üretim yapmak isteyenlere kolaylık sağlamak amacıyla Yeşilova Mahallesi'ne gelenlere fidan üretimi için ücretsiz dal vereceğini açıkladı.

Baran'ın planı, bölgedeki diğer üreticilere örnek olmak ve Japon iğdesinin tarımsal çeşitliliğe katkısını artırmak. Bu girişimle hem yerel üretimin çeşitlenmesi hem de tüketicilerin yeni bir doğal besin kaynağına erişimi hedefleniyor.

KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN İLÇESİNDE ÇİFTÇİLİK YAPAN GALİP BARAN, BAHÇESİNDE YETİŞTİRDİĞİ VE HALK ARASINDA "GÜZ YEMİŞİ" OLARAK DA BİLİNEN MUCİZEVİ JAPON İĞDESİ İLE BÖLGE TARIMINA ALTERNATİF BİR ÜRÜN KAZANDIRDI.