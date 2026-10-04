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Mustafakemalpaşa'da konut yangını çevre yapılarına sıçradı

Mustafakemalpaşa Melik Mahallesi'nde 15.45'te başlayan konut yangını çevre yapılarına sıçradı; 5 itfaiye aracı ve 1 su tankeri müdahale etti, soğutma çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 23:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mustafakemalpaşa'da konut yangını çevre yapılarına sıçradı

Mustafakemalpaşa'da konut yangını kontrol altına alındı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangın kısa sürede çevredeki yapılara yayıldı. Olay, Melik Mahallesi'nde saat 15.45 sıralarında başladı ve alevler hızla büyüdü.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 5 araç ile BUSKİ Genel Müdürlüğü'ne ait 1 su tankeri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve ekipler bölgede soğutma çalışmalarına başladı.

soruşturma ve durum değerlendirmesi:

Alevlerin çevre yapılarına sirayet ettiği aktarıldı. Yetkililer yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı ve olay yerinde güvenlik ile soğutma tedbirleri sürüyor.

MUSTAFAKEMALPAŞA’DA KONUT YANGINI: ALEVLER ÇEVREDEKİ YAPILARA SIÇRADI

MUSTAFAKEMALPAŞA’DA KONUT YANGINI: ALEVLER ÇEVREDEKİ YAPILARA SIÇRADI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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