Hassa'da motosiklet dereye düştü

Hatay'ın Hassa ilçesi Girne Mahallesi sınırlarında bir motosikletin dereye uçması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada sürücü yaralandı ve olay yerinde müdahale gerektiren bir durum oluştu.

kurtarma çalışması:

Kazada yaralanan sürücü, bölgeye sevk edilen HBB ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarılarak olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekipler kazazedeye müdahale ederek taşınabilir hale getirdi.

yaralanma ve tedavi süreci:

Sürücü, olayın ardından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilerek hastanede tedavi altına alındı. Kazanın, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye düşmesi sonucu gerçekleştiği bildirildi.

HASSA’DA DEREYE DÜŞEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ EKİPLER TARAFINDAN KURTARILARAK SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.