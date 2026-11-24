yol kenarındaki duvara çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, ilçenin Vezirli Mahallesi yolunda seyir halinde olan otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı.

yaralılara müdahale:

Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla en yakın hastaneye götürdü.

inceleme başlatıldı:

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı; yetkililer olayın oluş nedenini ve varsa başka etkenleri belirlemek için inceleme yapıyor.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK YOL KENARINDAKİ DUVARA ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ YARALANDI.