Çermik'te enkaz altında kalan köpekler kurtarıldı

Çermik ilçesi Aynalı Mahallesi'nde devam eden sağanak yağış sonucu yıkılan bir duvar ve devrilen bir ağacın altında kalan anne köpek ile yavruları, bölgedeki gençlerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kurtarma anı:

Bölgede bulunan gençler, köpeklerin havlamalarını duyarak olay yerine yöneldi. Gençler, duvar ve ağacın oluşturduğu enkazı elleriyle kaldırarak anne köpeği ve 8 yavru'yu kurtardı.

görüntüler ve bölge koşulları:

Kurtarma anı, yakındaki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olay, bölgede süregelen yoğun yağışın yol açtığı hasarın somut bir örneği olarak kayda geçti.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE SAĞANAK YAĞIŞLARDAN DOLAYI DEVRİLEN DUVAR İLE AĞACIN ALTINDA KALAN ANNE KÖPEK İLE YAVRULARI DUYARLI GENÇLERİN ÇABALARIYLA KURTARILDI.