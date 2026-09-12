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Mut'a en büyük tarımsal pay veriliyor, hizmetler rodajda

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mut'ta muhtarlarla buluştu; ilçeye ayrılan tarımsal desteklerin bütçede en büyük payı aldığı vurgulandı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 11:43

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Mut'a en büyük tarımsal pay veriliyor, hizmetler rodajda

Vahap Seçer muhtarlarla bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mut ilçesinde düzenlenen toplantıda 44 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek ilçe gündemini, yatırımları ve tarımsal destekleri değerlendirdi. Muhtarlar, büyükşehir hizmetlerinin mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarına katkı sağladığını belirterek uygulamaların sürmesinden duydukları memnuniyeti aktardı.

Mut'un tarımsal potansiyeli ve destek dağılımı:

Seçer, Mut'un toplam 102 mahallesi bulunduğunu ve bunların 87'sinin kırsal olduğunu hatırlatarak ilçenin tarımsal üretimde önemine dikkat çekti. Konuşmasında Mut'un zeytin, zeytinyağı, kayısı, erik, incir ve turfanda meyveler gibi yüksek pazar değeri taşıyan ürünlerle öne çıktığını belirtti. Seçer, tarımsal desteklerde bütçe açısından en büyük payın Mut'a ayrıldığını vurgulayarak, sulama borusu desteğinin öncelikli olduğunu ifade etti.

Başkan Seçer'in verdiği rakamlara göre dağıtılan sulama borusu desteğinin her 100 kilometresinden yaklaşık 40-45 kilometresi Mut'a gidiyor. Ayrıca her yıl yaklaşık 100 kilometreye yakın sulama borusu dağıtıldığını, hayvan, alet-ekipman, fide-fidan gibi kalemlerin eklendiğinde Mut'un "desteklerden en büyük payı alan ilçe" konumuna ulaştığını söyledi.

Yol ve altyapı çalışmaları öncelikli:

Seçer, geniş bir coğrafyaya yayılmış tarımsal üretimde yolların ürünün pazara taşınması ve kalitesinin korunması açısından kritik olduğunu belirtti. Grup yollarının Büyükşehir sorumluluğunda olduğunu hatırlatarak, bu yolların en iyi ve kaliteli şekilde yapılmasının esas hedefleri olduğunu ifade etti. Bu yaklaşımın, üreticinin ürünü pazara sağlıklı ve rekabetçi biçimde ulaştırmasına katkı sağladığı vurgulandı.

Toplantıda ayrıca bütçe ve yönetim düzenine ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Seçer, Kasım ayında hem MESKİ hem de Büyükşehir'in 2027 bütçesinin meclise sunulacağını, iki kurumun toplam bütçesinin bu yıl için yaklaşık 55-60 milyar lira civarında olduğunu aktardı. Bütçe gerçekleşmelerinde yüzde 97-98 oranında başarı sağlandığını belirterek, harcama ve planlamanın net ve düzenli olduğunu sözlerine ekledi.

Seçer toplantıyı, "Biz başarılı oluyorsak, hizmet yapabiliyorsak aslında siz başarılı oluyorsunuz" diyerek tamamladı ve Mut'a ayrılan kaynak ve hizmetlerin devam edeceğini taahhüt etti.

MERSİN’DE MUHTARLARLA BİR ARAYA GELEN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER, İLÇEYE...

MERSİN’DE MUHTARLARLA BİR ARAYA GELEN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER, İLÇEYE YÖNELİK YATIRIMLAR VE TARIMSAL DESTEKLER HAKKINDA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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