Müteahhidin iddiası: ruhsat için 2,5 milyon lira talep edildi

Bolu'da görülen rüşvet, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık davasında müteahhit Nazmi Güzel belediyeden ruhsat işlemleri için zorla para talep edildiğini öne sürdü. Duruşmada taraflar ve tanıklar karşılıklı çelişkili beyanlar verdi; sanıklar suçlamaları reddetti.

Davanın kapsamı:

Dava, aralarında görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan olmak üzere toplam 19 sanığı kapsıyor. Sanıklar hakkında 'icbar suretiyle irtikap', 'irtikaba teşebbüs', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve '5072 Sayılı Vakıf ve Dernekler Kanunu’na muhalefet' suçlamaları bulunuyor. Dava, Bolu Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Başkan Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can SEGBİS aracılığıyla Ankara Sincan Cezaevi'nden duruşmaya bağlandı; BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız ve oda başkanı Mustafa Altındal mahkemede hazır bulundu.

Müştekinin iddiaları:

Müteahhit Nazmi Güzel mahkemede, ruhsat süreçlerinde evraklarının geciktiğini ve işlemlerin kasti olarak engellendiğini söyledi. Güzel, imar sürecinde önce belediye başkan yardımcısı ile, sonra da Tanju Özcan ile görüştüğünü anlattı ve iddiasını şöyle aktardı: 'Başkan yardımcısı Tuna Özcan arayarak beni makama çağırdı. “Tanju Özcan, 3.5 milyon para istiyor” dedi. Daha sonra başkan yardımcısı Süleyman Can ile görüştüm o da 4 milyon istedi. Süleyman Can, bu parayı vermezsen işlerin olmaz dedi.'

Güzel, Tanju Özcan'ı cep telefonundan arayıp makamına gittiklerini, makamına alınırken telefonunun alındığını ve Özcan'ın 'Bana esti gürledi “bu parayı vereceksin” dedi. Bolu’da çalışıp Bolu’da parayı kazanıyorsun vereceksin' diye konuştuğunu aktardı. Anlaşamayınca pazarlık yaptığını ve kabul ettiği ödemeyi detaylandırdı: '1 milyon nakit 1.5 milyon çek verebilirim dedim. Hepsini nakit istediler o 1 milyon parayı da eşimin hesabından çekip verdim. Parayı bankada Ali Sarıyıldız'a teslim ettim. Bir hafta sonra da çeki teslim ettim.' Güzel, daha sonra reklam sözleşmesi teklif edildiğini öne sürdü.

Mahkemede müşteki, ayrıca Özcan'ın kendisini farklı olaylarla, hatta terörle itham ettiğini belirterek 'Ben şikayetçiyim cezalandırılmalarını istiyorum' dedi ve yardım adı altında makbuz düzenlenmediğini vurguladı.

Tanık ve sanık açıklamaları:

Ali Sarıyıldız mahkemede, 1,5 milyon lira tutarındaki çekle ilgili süreçten söz etti. Sarıyıldız, çekin yazıldığını ve fatura bilgileri talep ettiği için avans olarak şirket hesabına kaydettiğini, fatura bilgileri verilmediği için avansı iade etme talimatı verdiğini söyledi. Nakit 1 milyon lira için de bankada Cihan Tutal aracılığıyla iade gerçekleştirildiğini belirterek üzerine atılan suçlamaları reddetti.

Tanju Özcan, SEGBİS aracılığıyla savunma yaparken müşteki beyanlarını tutarsız ve yalanlamak üzere nitelendirdi: 'Nazmi Güzel sorulan sorulara cevap vermemek için 10 takla atıyor. Çünkü yalan söylüyor. Beyanları tutarlı değil.' Özcan ayrıca ruhsat başvurularının yıldan bu yana zamanında cevaplandığını, bazı başvuruların iddia edildiği gibi gecikmediğini, DSİ ve mevzuat gereği bazı işlemlerin bekletilmesinin zorunlu olduğunu savundu. Özcan, HTS kayıtları ve diğer delillerle çelişkilerin incelenmesini talep etti.

Mahkeme tutanaklarına göre Süleyman Can da SEGBİS üzerinden yaptığı açıklamada müşteki beyanlarını 'tamamıyla asılsız' olarak nitelendirip iddiaları kabul etmediğini belirtti.

Duruşma sürecinde taraflar karşılıklı olarak iddialarını yineledi; mahkeme iddia ve savunmaların araştırılmasına devam edecek.

TANJU ÖZCAN