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Mutfaktan çıkan alevler apartmanı tahliye ettirdi

Antalya Muratpaşa Yenigün Mahallesi'nde mutfaktan çıkan yangın en üst kattaki daireyi sarıp mahalleyi sokağa döktü; itfaiye yarım saatte söndürdü.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Mutfaktan çıkan alevler apartmanı tahliye ettirdi

yangının çıkışı ve tahliye:

Dün akşam saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1037 sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Evde bulunanların mutfak bölümünden bir anda alevlerin yükseldiğini görmesi üzerine, daire sakini Ayşe T yakınlarıyla birlikte hızla binayı terk etti. Alevlerin kısa sürede büyümesi, apartman ve çevredeki mahalle sakinlerini sokağa döktü.

itfaiyenin müdahalesi:

İhbarın ardından adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler yaklaşık yarım saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında yangının komşu dairelere sıçrama ihtimali, bina sakinleri arasında tedirginlik yarattı. Müdahale sonrasında en üst kattaki dairede gözle görülür hasar oluştu.

komşuların ifadeleri:

Alevlerin ani yükselişi, apartman sakinlerinin panikle dışarı çıkmasına neden oldu. Görgü tanıkları, sokak ve apartman önünde bir araya gelerek gelişmeleri izlediklerini aktardı. Ayşe T olay yerinde yaptığı açıklamada, yangını buzdolabının arkasından bir anda yükselirken gördüğünü ve bu nedenle hemen dışarı çıktığını söyledi. Yetkililer yangının kesin çıkış sebebiyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Olay, mahallede kısa süreli panik yaratırken itfaiyenin hızlı müdahalesi ve sakinlerin zamanında tahliyesi olası daha büyük zararın önüne geçti. Apartman yönetimi ve ilgili birimler hasarın boyutunu tespit etmek için çalışmalarına devam ediyor.

Korku dolu gözlerle izlediler: Daire alev alev yandı, mahalleli sokağa döküldü

Korku dolu gözlerle izlediler: Daire alev alev yandı, mahalleli sokağa döküldü

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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