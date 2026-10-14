Nakkaş deresinde taşkın: site bahçesi ve otoparkı su altında kaldı

olayın ayrıntıları:

İstanbul'un çeşitli noktalarında etkili olan sağanak yağışlar sırasında Küçükçekmece ilçesindeki Nakkaş Deresi yer yer taştı. Taşkının en fazla etkilediği noktalardan biri İstasyon Mahallesi oldu; Rıfat Ilgaz Caddesi civarındaki bir sitenin bahçesi ve otoparkı suyla doldu.

Olay yerinde hızlı müdahale eden ekipler, su baskını nedeniyle risk altında kalan alanlarda öncelikli tahliye çalışmaları yürüttü. Otoparkta mahsur kalan araçlar kurtarılarak bölge emniyete alındı ve olası can kaybı ile maddi hasar riski azaltıldı.

müdahale ve çalışma süreci:

Küçükçekmece Belediyesi ekipleri, sabah saatlerinden itibaren ilçe genelinde oluşan olumsuz durumlara karşı çalışmalarını sürdürdü. Belediye ekipleri taşkından etkilenen sitenin otoparkı ile bahçesini boşalttı; ekipler ayrıca cadde üzerindeki su birikintilerinin tahliyesi ve açık kalan alanların güvenli hale getirilmesi için çalışma yaptı.

Yetkililer, bölgedeki tahliye ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, açık kapaklar ve su birikintileri nedeniyle sürücü ve yayaların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

site yöneticisinin iddiaları:

Site yöneticisi Ayhan Çetin yaptığı açıklamada, geçmişte İSKİ'ye başvurduklarını ve kurumun buraya "iki tane baypas bacası" açtığını söyledi. Çetin, yaklaşık iki ay önce İSKİ ekiplerinin bu bacaları kapattığını belirterek, "Ben o zaman onlara 'Siz buranın sorunlarını biliyorsunuz. Kapattığınızda yine aynı sorunlar olacak' dedim. 'Yok. Sorun olursa biz hemen gelip müdahale edeceğiz.' Maalesef biz İSKİ'ye bir daha da ulaşamadık" dedi.

Çetin, ayrıca yağmur sonrasında bölgedeki binaların sular altında kaldığını, Rıfat Ilgaz Caddesi'nde kapatılan bölümün tekrar açılması halinde sorunun çözüleceğini söyledi. Site yöneticisi, sözlerine şu uyarılarla devam etti: "Yolun bütün kapakları açık. Herhangi bir araç gelirse direkt düşebilir. Tehlikeli bir yer. Dere şu an taşkın."

Belediye ekipleri ve site yönetimi arasında koordinasyonun sürdüğü, İSKİ ile irtibatın henüz sağlanamadığı belirtilirken, ilçe genelinde benzer olumsuzluklara karşı çalışmaların aralıksız devam ettiği kaydedildi.

Küçükçekmece’de Nakkaş Deresi taşma noktasına geldi