Dünya genelinde her iki diyabetliden biri tanı almadan yaşıyor

dünya çapında diyabetin görünmeyen boyutu:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Göknur Yorulmaz, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında yaptığı açıklamada küresel diyabet yüküne dikkat çekti. Uluslararası Diyabet Federasyonu verilerine göre dünyada yaklaşık 589 milyon yetişkin diyabetle yaşıyor ve bunların yaklaşık 252 milyonu hastalığının farkında olmadan hayatını sürdürüyor. Yorulmaz, bu yılın tema olarak belirlenen Diyabette Erken Eylem'in diyabetin erken tanınması ve hastalık gelişmeden müdahale edilmesinin önemine vurgu yaptığını söyledi.

diyabetin sessiz ilerleyişi ve risk faktörleri:

Diyabet vakalarının yüzde 90'dan fazlası tip 2 diyabet olarak görülüyor. Fazla kilo, sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam ve genetik yatkınlık hastalığın gelişiminde başlıca etkenler arasında. Özellikle obezitenin çocukluk ve gençlik döneminde artış göstermesi, diyabetin daha erken yaşlarda ortaya çıkmasına yol açıyor. Bu yüzden ailesinde diyabet öyküsü olanlar, fazla kilolu kişiler, hareketsiz yaşam sürenler ve gebelikte şeker yüksekliği yaşayanların düzenli sağlık kontrollerini yaptırması büyük önem taşıyor.

diyabet belirtilerini tanımak hayat kurtarır:

Tip 2 diyabet bazen uzun yıllar belirti vermeden ilerleyebilir; ancak erken belirtilerin fark edilmesi tanı ve tedavide zaman kazandırır. Aşırı susama, sık idrara çıkma, açıklanamayan kilo kaybı, sürekli yorgunluk, bulanık görme ve yaraların geç iyileşmesi dikkat edilmesi gereken işaretlerdir. Bu belirtileri önemseyip hekime başvurmak, komplikasyon riskini azaltmada kilit rol oynar.

erken eylem ve korunma stratejileri:

Prof. Dr. Yorulmaz'a göre tip 2 diyabetin gelişmesi önlenebilir veya geciktirilebilir. Temel öneriler arasında sağlıklı ve dengeli beslenme, şekerli içeceklerden ve aşırı işlenmiş gıdalardan uzak durma, haftada en az 150 dakika orta düzey fiziksel aktivite yapma, sağlıklı kiloyu koruma ve sigara kullanmama yer alıyor. Özellikle prediyabet döneminde alınacak önlemler diyabet gelişimini önemli ölçüde geciktirebilir.

Yorulmaz, diyabetin yalnızca kan şekeri yüksekliği olmadığını, kontrol altına alınmadığında kalp-damar hastalıkları, böbrek yetmezliği, görme kaybı, sinir hasarı ve diyabetik ayak gibi ciddi sonuçlara yol açabileceğini vurguladı. Günümüzde gelişen ilaç tedavileri ve teknolojik imkanlarla diyabet yönetiminde ilerlemeler olsa da başarılı tedavinin temeli erken tanı, düzenli takip, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve hasta-hekim iş birliğidir. 14 Kasım vesilesiyle toplumun diyabet riskini öğrenmeye, belirtileri önemsemeye ve kontrollerini aksatmamaya davet edildi; Yorulmaz'ın sözleriyle, diyabette erken tanı ve doğru müdahale hayat kurtarır.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. GÖKNUR YORULMAZ