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Edirne'de el emeği dayanışması polis eşleri şehit çocuklarına ve ailelere destek verdi

Polis Eşleri Derneği Edirne Şubesi, Keleiçi Polis Parkı'nda el emeği ürünlerin satıldığı bir sergi düzenledi; gelir şehit çocukları, emniyet aileleri ve burslara aktarılacak.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 14:55

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Edirne'de el emeği dayanışması polis eşleri şehit çocuklarına ve ailelere destek verdi

Edirne'de dayanışma sergisi açıldı

Polis Eşleri Derneği Edirne Şubesi tarafından, emniyet mensuplarının ailelerinin eğitim, sağlık ve sosyal ihtiyaçlarına destek sağlamak amacıyla bir sergi düzenlendi. Etkinlik, Keleiçi Polis Parkında gerçekleştirildi ve halkın yoğun ilgisini gördü; stantlardaki ürünler kısa sürede tükendi.

hazırlık süreci ve satışa sunulan ürünler

Günler öncesinden bir araya gelerek hazırlık yapan dernek üyesi polis eşleri, el emeği göz nuru ürünlerini görücüye çıkardı. Ziyaretçilere; poğaça, börek, sarma, lokma, gözleme ve pasta gibi ev yapımı yiyeceklerin yanı sıra temel gıda malzemeleri, elektronik eşyalar, tekstil ve zücaciye ürünleri uygun fiyatlarla sunuldu. Organizasyona katılanlar stantları dolaşarak alışveriş yaptı ve dayanışmaya katkı sağladı.

protokol ziyareti ve hedeflenen yardımlar

Açılışta, Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve eşi ile Polis Eşleri Derneği Edirne Şube Başkanı Canan Ayhan stantları ziyaret ederek hem alışveriş yaptı hem de emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Sezer, her yıl düzenlenen serginin anlamlı bir dayanışma örneği olduğunu ve Edirnelilerin de katkısıyla etkinliğin başarılı geçtiğini vurguladı.

İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, emniyet teşkilatının görevlerini icra ederken en büyük desteği ailelerinden aldığını belirtti ve derneğin faaliyetlerinin bu dayanışmayı yansıttığını söyledi. Ayhan, derneğin Edirne Şubesi’nin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 185 çocuğa toplam 1 milyon 196 bin lira burs desteği sağlandığını ifade ederek, bu katkının öğrencilerin eğitim hayatlarında yalnız olmadıklarını hissettirdiğini dile getirdi.

Açılış kurdelesi kesilirken şehit aileleri de etkinlikte yer aldı. Organizasyondan elde edilecek gelirin şehit çocukları ve emniyet mensubu ailelerinin burs ve sağlık giderleri başta olmak üzere çeşitli hayır hizmetlerinde kullanılacağı bildirildi. Program kapsamında planlanan müzik gösterileri ise Malatya’daki helikopter kazası nedeniyle iptal edildi; buna bağlı olarak anma ve destek niteliğinde daha sakin bir program takip edildi.

Dernek yetkilileri, serginin hem maddi katkı hem de toplumsal dayanışma açısından önemli olduğunu belirtti ve benzer etkinliklerin önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini kaydetti.

POLİS EŞLERİ DERNEĞİ EDİRNE ŞUBESİ TARAFINDAN EMNİYET MENSUPLARININ AİLELERİNİN EĞİTİM, SAĞLIK...

POLİS EŞLERİ DERNEĞİ EDİRNE ŞUBESİ TARAFINDAN EMNİYET MENSUPLARININ AİLELERİNİN EĞİTİM, SAĞLIK, SOSYAL DESTEK VE DİĞER İHTİYAÇLARINA DESTEK OLMAK AMACIYLA SERGİ AÇILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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