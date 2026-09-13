Narkotik ekipleri Mersin limanında gemiye gizlenmiş 350 kilogram kokain ele geçirdi

Narkotik operasyonunda büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Mersin Limanı'nda düzenlenen operasyonda bir gemide gizlenmiş halde 350 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında, operasyonun Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğü belirtildi.

Operasyonun ayrıntıları:

Paylaşıma göre, Güney Amerika menşeli olduğu bildirilen kargo gemisinin Mersin Limanı'na ulaştığı bilgisi üzerine İstanbul ve Mersin emniyet birimleri ortak çalışma başlattı. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalarda, gemide arama yapıldı.

Aramada, zulalanmış halde 12 büyük paket içinde yaklaşık 350 kilogram kokain ile birlikte dalış ekipmanları ve su altı deniz scooteri malzemeleri ele geçirildi.

Adli süreç ve kurumların rolü:

Operasyon, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirildi. İşlem kapsamında tedbir uygulanan 9 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı paylaşımlarında, operasyonda görev alan Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Mersin ve İstanbul İl Emniyet Müdürlükleri ile Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na teşekkür edilip, görev yapan ekipler tebrik edildi.

Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç devam ediyor; Emniyet kaynakları, soruşturmanın genişletilebileceğini ve bağlantıların araştırılmaya devam ettiğini belirtti.

ELE GEÇİRİLENLER.