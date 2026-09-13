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Teknofest Malatya etabında İHA yarışları tamamlandı

TEKNOFEST Malatya etabında Uluslararası ve Liseler Arası İHA yarışları sona erdi; 110 takım yarıştı, dereceye giren gençlere ödüller verildi.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 18:41

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EDİTÖR: Taylan Polat

Teknofest Malatya etabında İHA yarışları tamamlandı

yarışmanın genel görünümü:

TEKNOFEST kapsamında Malatya'da düzenlenen Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları (İHA) yarışmaları Tulga Kışlası'nda tamamlandı. Organizasyona toplam 110 takım katıldı ve kıyasıya bir rekabet izlendi. Yarışma, gençlerin tasarım, yazılım ve operasyon yetkinliklerini sınayan farklı görev ve kriterler üzerinden değerlendirildi.

Etap, katılımcılara pratik deneyim ve saha koşullarında problem çözme imkanı sunarken, jüri değerlendirmeleriyle teknik yeterlilik ve yenilikçilik ön plana alındı. Dereceye giren genç teknoloji tutkunları törenle ödüllerine kavuştu ve başarıları takdir edildi.

törende vurgulanan mesajlar:

Ödül törenine Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mehmet Beytur, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mesut Güner, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Atay ve Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan katıldı. TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mesut Güner konuşmasında şu noktayı öne çıkardı: Burada kıymetli olan yarışmaya katılmak ve bu süreçte problem çözmeyi öğrenmektir. Başarılı bir bilim insanı ve teknoloji girişimcisi olmak her şeyi ilk seferinde doğru yapmak değildir. Karşılaştığı problemi incelemek ve daha iyisini yapabilmek en büyük kazanımdır. TÜBİTAK olarak hedefimiz merak eden, araştıran ve üreten gençlerimize destek olmaktır.

vali yavuz'un mesajı:

Vali Seddar Yavuz ise depremden etkilenen Malatya'da bilim ve teknolojinin konuşulmasının önemine dikkat çekti ve kentin sağlık alanındaki başarısını örnek göstererek şu değerlendirmeyi paylaştı: Malatya dünya üzerinde sekizli karaciğer naklini yapabilen tek merkez olarak teknoloji ve bilime son derece yatkın bir şehir. Bilim ve teknolojiyle aranızda mesafe varsa bu yüzyılda bağımsızlıkların korunması mümkün değildir. Güçlülerin hukukunun devreye girdiği bu dönemde ayakta kalabilmemiz için savunma sanayii başta olmak üzere yeni nesil teknolojilere yatırım yapmak zorundayız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen milli teknoloji hamlesini bu yüzden hayata geçiriyoruz. Bizden daha iyi bir Türkiye'yi sizler inşa edeceksiniz.

Program, protokol konuşmalarının ardından dereceye giren takımlara ödüllerinin verilmesi ve çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Etkinlik, gençlere sahada deneyim kazandırmanın yanı sıra bölgesel teknoloji ekosisteminin güçlenmesine de katkı sağladı.

TEKNOFEST KAPSAMINDA MALATYA&#039;DA DÜZENLENEN ULUSLARARASI VE LİSELER ARASI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI...

TEKNOFEST KAPSAMINDA MALATYA'DA DÜZENLENEN ULUSLARARASI VE LİSELER ARASI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI (İHA) YARIŞMALARI TAMAMLANDI.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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