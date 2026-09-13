Örencik köyünde yangın iki evi kül etti, bir köpek hayatını kaybetti

Örencik köyünde çıkan yangında iki ev küle döndü

Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Örencik köyünde meydana gelen yangında Kenan Sungur ve Ünzile Sungur'a ait iki ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda ayrıca bir köpek yanarak telef oldu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

Bölgeye gelen Kadışehri Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve alevleri kontrol altına alarak söndürme çalışmalarını tamamladı.

zarar tespiti ve etkileri:

Yangın sonucu iki konut kullanılamaz hale gelirken, can kaybı olarak bir köpeğin telef olduğu bildirildi. Yapılan ilk tespitlerde her iki yapının da ağır hasar aldığı belirtildi.

soruşturma sürüyor:

Olayla ilgili olarak yetkililer inceleme başlattı; yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

YOZGAT'IN KADIŞEHRİ İLÇESİNE BAĞLI ÖRENCİK KÖYÜNDE YANGIN ÇIKTI