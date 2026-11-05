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Narlıdere'de firari hırsız polisin parmağını ısırdı, adliyede pişkin tavır sergiledi

İzmir Narlıdere'de 18 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari B.E., kovalamaca sonucu yakalandı; polisin parmağını ısırdı ve adliyede pişkin davrandı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 10:13

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 10:24

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Narlıdere'de firari hırsız polisin parmağını ısırdı, adliyede pişkin tavır sergiledi

olay ve operasyon:

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 33 gündür aranan B.E. (22), Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu tespit edildi. 3 Kasım günü Atatürk Mahallesi Şinasi Sokak üzerinde gerçekleştirilen operasyonda, ekipleri görünce kaçmaya başlayan şahıs ile polis arasında sokak aralarında uzun bir kovalamaca yaşandı.

Köşeye sıkıştırılan B.E., yakalanmamak için polise direndi ve çıkan arbede sırasında görevli memurun parmağını ısırarak yaraladı. Olay anında yaşanan fiziksel mücadele, çevredeki güvenlik kamerası ve polis müdahalesiyle sonlandırıldı.

müdahale ve yakın çevrenin tepkisi:

Operasyon sırasında, şahsın yakınları da olay yerine gelerek görevlilere mukavemet gösterdi. Güvenlik güçlerinin soğukkanlı ve kararlı müdahalesi sonucunda durum kontrol altına alındı. Polis ekiplerine mukavemet eden ve tehditler savuran kişiler hakkında ayrıca 'Görevli Memura Mukavemet ve Tehdit' suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Yakalanan firari, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adli mercilere sevk edildi. Sevk sırasında ters kelepçe uygulanan B.E., adliyeye götürülürken pişkin bir tavır sergileyerek 'Yaptığınız muameleye bak' dedi.

adli süreç ve sonuç:

4 Kasım günü adliyeye sevk edilen B.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan H.E. ise çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma ve adli işlemler devam ediyor.

İŞLEDİĞİ SUÇLAR VE POLİSE GÖSTERDİĞİ DİRENCİN ARDINDAN TERS KELEPÇEYLE ADLİYEYE GÖTÜRÜLEN FİRARİ...

İŞLEDİĞİ SUÇLAR VE POLİSE GÖSTERDİĞİ DİRENCİN ARDINDAN TERS KELEPÇEYLE ADLİYEYE GÖTÜRÜLEN FİRARİ HIRSIZ, HİÇ SIKILMADAN 'YAPTIĞINIZ MUAMELEYE BAK' DİYEREK İSYAN ETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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