Nazarın evrensel dili AKSM sergisinde

Nazar teması AKSM’de 11 sanatçının yorumu ile izleyiciyle buluştu

Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi (AKSM), farklı coğrafyaların nazar inançlarını ve tılsım geleneklerini merkeze alan bir sergiye ev sahipliği yapıyor. 11 sanatçı tarafından üretilen ve yağlı boya, baskı ile akrilik tekniklerinin kullanıldığı 49 eser, ziyaretçilere kültürler arası bir görsel yolculuk sunuyor. Sergi, 2 Aralık tarihine kadar ziyarete açık kalacak.

Sergide öne çıkan temalar:

Çalışmalarda, Türkiye’nin nazar boncuğu geleneğinden Yunanistan’ın Mati uygulamasına, İtalya’nın cornicello tılsımlarından Orta Doğu’nun Hamsa sembolüne kadar uzanan imgeler yer alıyor. Ayrıca Japonya’nın omamori keseleri ile Antik Mısır’ın Horus gözü gibi uzak coğrafyalardan simgeler de eserlerin konusu olmuş; sanatçılar bu motifleri kendi görsel dillerine uyarlayarak farklı yorumlar geliştirmişlerdir.

Sergideki ürünler teknik açıdan da çeşitlilik sergiliyor: yağlı boya ile yoğun dokular, baskı teknikleriyle tekrarlayan motif çalışmaları ve akrilikle canlı renk paletleri dikkat çekiyor. Bu çeşitlilik, nazar temasının hem bireysel hem de toplumsal boyutlarını farklı görsel yaklaşımlarla ele alıyor.

Sanatçıların yaklaşımı ve kişisel hikâyeler:

Sergide eserleri bulunan sanatçılar arasında İlknur Ermiş, İlmihan Arslanoğlu, Vesile Akın, Özkan Kandur, Ülgen Mustafaoğlu, Şema Perk, Nebahat Ortataş, Özge Toy, Nalan Alakent, Berrak Can ve Tuana Elzem Taştan yer alıyor. Her bir sanatçı, nazar temasını kendi yaşam deneyimleri ve kültürel bağlamlarıyla harmanlayarak eserlerine yansıtıyor.

Sergide emeği geçenlerden olan Özge Toy, sergi sürecine ve aldığı eğitimlere ilişkin duygularını paylaştı: ‘’Uzun yıllar boyunca Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisinde; temel sanat, resim, karakalem ile minyatür dersleri aldım ve burada resim temelim oldu. Ben GSA’da bana verilen eğitimlerden kendi öğrencilerimin olduğu bir aşamaya geçtim. Sadece ben değil 11 yaşındaki kızımda GSA’da eğitim aldı. GSA benim için çok değerli bir hizmet çünkü ben küçük bir şehirde büyüdüm, hep resim kursuna gitmek istedim ama öyle bir imkânım olmadı. Neyse ki Küçükçekmece Belediyesi sayesinde hayallerimi gerçekleştirdim. Sergide 3 tane nazar temalı eserim var ve eserlerimde nazar temasını özel hayatımda yaşadığım duygularla harmanladım. Bize sunduğu tüm imkânlardan dolayı Başkanımız Kemal Çebi’ye ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum’’.

AKSM’deki bu sergi, nazarın yalnızca bir uğur nesnesi değil; mitolojiden günlük yaşama, ritüelden estetiğe uzanan bir kültürel kod olduğunu gösteriyor. Ziyaretçiler, eserler aracılığıyla farklı toplumların koruma ve inanç pratiklerini estetik bir çerçevede bir arada görme imkânı buluyor.

Sergi 2 Aralık tarihine kadar açık kalacak ve sanatseverler AKSM’nin ziyaret saatleri çerçevesinde çalışmaları görebilecekler.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE 11 SANATÇININ NAZAR TEMASI ÜZERİNE OLUŞTURDUĞU 49 ESERİN YER ALDIĞI SERGİ AÇILDI. YAĞLI BOYA, BASKI VE AKRİLİK TEKNİĞİYLE OLUŞTURULAN ESERLERİN YER ALDIĞI SERGİ, 2 ARALIK TARİHİNE KADAR ZİYARETE AÇIK KALACAK.