Nazilli Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ve acil ekipleri eğitildi

Eğitimin amacı ve gerçekleştirildiği tarih:

Nazilli Devlet Hastanesi bünyesinde, Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde 19-21 Ekim 2026 tarihlerinde yoğun bakım ve acil servis birimlerinde görevli personele üç günlük eğitim programı düzenlendi. Eğitimlerin temel hedefi sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve hasta ile çalışan güvenliğini güçlendirmek olarak açıklandı.

Kapsam ve işlenen konular:

Programda bilgi güvenliği, enfeksiyonların kontrolü, kişilerarası iletişim, hasta ve çalışan hakları, iş sağlığı ve güvenliği konuları ele alındı. Ayrıca temel ve ileri yaşam desteği, bebek dostu hastane farkındalığı, atık yönetimi, acil durum ve afet yönetimi ile istenmeyen olay bildirimi ve renkli kodlar gibi uygulamaya dönük başlıklara yer verildi.

Teori ve uygulamanın birleşimi:

Eğitim sürecinde teorik sunumların yanı sıra uygulamalı anlatımlarla sağlık çalışanlarının mesleki becerileri desteklendi. Bu yaklaşım, acil ve yoğun bakım hizmetlerinin hem etkin hem de güvenli şekilde sunulmasına katkı sağlayacak şekilde planlandı.

Başhekim'in değerlendirmesi:

Op. Dr. Reha Sermed Aygören, yürütülen eğitimlerin sağlık hizmeti kalitesinin yükseltilmesi, hasta ve çalışan güvenliğinin güçlendirilmesi ve personelin güncel bilgilerle desteklenmesi bakımından büyük önem taşıdığını vurguladı.

AYDIN'IN NAZİLLİ İLÇESİNDE BULUNAN NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ'NDE, SAĞLIK HİZMETLERİNİN KALİTESİNİ ARTIRMAK VE HASTA GÜVENLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA YOĞUN BAKIM VE ACİL SERVİS ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ÜÇ GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ.