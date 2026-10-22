Kayseri dört gün sürecek gastronomi günlerine hazırlanıyor, başkan Büyükkılıç davet etti

Kayseri gastronomi günleri son hazırlıklarla açılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bugün kapılarını açacak olan 4'üncü Kayseri Gastronomi Günleri'nin hazırlıklarını yerinde inceledi. Etkinlik alanında stant yerleşimleri, ziyaretçi ulaşımı ve oturma düzenleri başta olmak üzere son dokunuşların yapıldığını belirten Büyükkılıç, kent halkını dört gün sürecek lezzet şölenine davet etti.

Hazırlıkları Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş ve ilgili daire başkanları ile birlikte inceleyen Büyükkılıç, organizasyonun konforlu ve hareketli bir ortamda gerçekleşmesi için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.

Program ve ikramlar:

Etkinlik, 22-25 Ekim tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek. Organizasyonun ilk günü 22 Ekim Perşembe saat 12.00'de stantların açılmasıyla başlayacak; aynı gün saat 16.00'da Büyükşehir Belediyesi Bando Konseri, saat 17.00'de ise Âşık Halil Daylak konseri yer alacak. Resmî açılış töreni 23 Ekim Cuma saat 14.00'te yapılacak ve kortej yürüyüşü saat 13.30'da başlayacak.

Büyükkılıç, ziyaretçilere sunulacak en dikkat çekici ikramlardan birinin 1 ton börek aşı çorbası olacağını vurguladı. Stantların esnaf ve ziyaretçi ihtiyaçları gözetilerek genişletildiğini, erişim ve oturma alanlarının düzenlendiğini belirterek Kayserilileri etkinliklere katılmaya çağırdı.

Şefler, atölyeler ve hedefler:

Etkinlik, Türkiye'nin tanınmış isimlerini bir araya getirecek. Programda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ile Rafet İnce, Yunus Emre Akkor, Eyüp Kemal Sevinç, Cüneyt Asan, Doğa Çitçi ve Asuman Kerkez gibi şefler yer alacak. Yaklaşık 200'e yakın şefin katılacağı organizasyonda söyleşi ve uygulamalı atölyeler düzenlenecek; şefler, Kayseri mutfağını farklı yorumlarla sunacak.

Öne çıkan sunumlardan bazıları şunlar olacak: Somer Sivrioğlu'nun "Yağlama", Mehmet Yalçınkaya'nın "Tepsi Mantısı" ve Hazer Amani'nin "Pöç Taco ve Pöçlü Nohutlu Gacer Pilavı" gösterimleri. Etkinlikte pastırma, mantı, yağlama, Yamula patlıcanı ve gacer unuyla hazırlanan ürünler öne çıkacak.

Katılım, yarışmalar ve iş birliği:

Gastronomi Günleri kapsamında lise ve üniversite öğrencilerine yönelik bireysel ve ekip yemek yarışmaları, ev hanımlarına yönelik yöresel yemek yarışması, anne-çocuk yemek etkinlikleri ve özel ihtiyaçlı çocuklara yönelik programlar gerçekleştirilecek. Çocuk tiyatroları ve atölyelerle her yaş grubuna hitap edilmesi hedefleniyor.

Büyükkılıç, Kayseri'nin gastronomi zenginliğinin geçmişten bugüne gelen kültürel birikimle şekillendiğini, organizasyonun kentteki odalar, esnaf, üniversiteler ve yerel yönetimlerin iş birliğiyle hayata geçirildiğini söyledi. Etkinliğe Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi'nin de bilimsel katkıda bulunduğu belirtildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğündeki 4'üncü Kayseri Gastronomi Günleri, yerel ürünlerin bilinirliğini artırmayı, tescilli tatları tanıtmayı ve gastronomi turizmini güçlendirmeyi amaçlıyor. Dört gün boyunca gerçekleşecek programlarla Kayseri'nin mutfak mirası ulusal ölçekte görünür kılınacak ve yerel üreticilere destek sağlanacak.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, BUGÜN KAPILARINI AÇACAK 4’ÜNCÜ KAYSERİ GASTRONOMİ GÜNLERİ’NİN HAZIRLIKLARINI YERİNDE İNCELEDİ