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Nazilli Şehirspor taraftarına unutulmaz geri dönüş yaşattı: 2-0'dan 4-2'ye

Süper Amatör Lig 4. haftasında Nazilli Şehirspor, bin 500 taraftarının önünde 2-0 geriden gelerek Deniz Yumurtacı'nın çift golüyle 4-2 kazandı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 17:10

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Nazilli Şehirspor taraftarına unutulmaz geri dönüş yaşattı: 2-0'dan 4-2'ye

Nazilli Şehirspor, Pınarbaşı Aydın Toscalı Stadı'nda tribünleri coşturdu

Süper Amatör Lig'in 4. haftasında ev sahibi Nazilli Şehir Spor Kulübü, konuk Koçarlı Belediyespor karşısında geriye düştüğü maçı çevirerek taraftarına büyük sevinç yaşattı. Maçı yaklaşık bin 500 seyirci takip etti; statta 90 dakika boyunca coşku vardı.

Maçın kırılma anları:

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 21. ve 35. dakikalarda bulduğu gollerle skoru kısa sürede 2-0 yaptı. Kalesinde iki gol gören ev sahibi ekip, tribünlerin desteğiyle toparlanmaya başladı ve ilk yarının son bölümünde baskısını artırdı. 40. dakikada Samet Uşan farkı bire indirdi (1-2). İki dakika sonra sahneye çıkan Deniz Yumurtacı skoru eşitledi (2-2), ardından ilk yarı uzatma anlarında yine Deniz Yumurtacı ile fileler bir kez daha havalandı ve soyunma odasına 3-2 üstünlükle gidildi (45+4').

İkinci yarı ve galibiyet:

İkinci yarıya da etkili başlayan Nazilli Şehirspor, 55. dakikada bulduğu golle durumu 4-2 yaptı. Kalan sürede skoru korumayı başaran ev sahibi ekip, maç boyunca gösterdiği karakter ve taraftar desteğiyle rakibini mağlup ederek hanesine üç puanı yazdırdı. Maç, Siyah-beyazlıların sahasında coşkulu bir galibiyetle sona erdi.

SÜPER AMATÖR LİG&#039;İN 4. HAFTASINDA SAHASINDA KOÇARLI BELEDİYESPOR&#039;U AĞIRLAYAN NAZİLLİ ŞEHİR SPOR...

SÜPER AMATÖR LİG'İN 4. HAFTASINDA SAHASINDA KOÇARLI BELEDİYESPOR'U AĞIRLAYAN NAZİLLİ ŞEHİR SPOR KULÜBÜ, 2-0 GERİYE DÜŞTÜĞÜ KARŞILAŞMADAN 4-2'LİK MUHTEŞEM BİR GALİBİYETLE AYRILDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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