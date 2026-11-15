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Volkan Demirel görevi devraldı, Gaziantep FK yeni döneme başlıyor

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, Orhan Ak’ın yerine Volkan Demirel’in teknik direktör olduğunu ve yarın ilk antrenmana çıkacağını açıkladı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 17:28

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Volkan Demirel görevi devraldı, Gaziantep FK yeni döneme başlıyor

Gaziantep FK'de teknik direktör değişimi resmen açıklandı

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında Orhan Ak’tan boşalan teknik direktörlük görevine Volkan Demirelin getirildiğini duyurdu. Yılmaz, camiada yaşanan belirsizliğin takım üzerinde olumsuz etkisi olduğunu belirterek yeni dönemin birlik içinde geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

atamanın duyurulma biçimi:

Başkan Yılmaz, toplantıda "Camiamızda yaşanan belirsizlik takımımıza zarar verdi. Burada yaşanan algıyı yıkacağız. Tek yürek olup önümüze bakacağız." ifadelerini kullandı. Yılmaz ayrıca "Yeni teknik direktörümüz Volkan Demirel’dir. Yarın ilk antrenmanına çıkacak" sözleriyle hem atamayı hem de teknik ekibin sahadaki başlayış tarihini paylaştı.

yönetim ve mali durum açıklaması:

Yılmaz, yönetimin görevine devam edeceğini belirtti ve kulübün mali tablosuna ilişkin bilgi verdi. Başkan, borçları sıfırlamak için gayret göstereceklerini söyledi; bu ifadeyle hem mali disipline hem de kulübün geleceğine dair taahhütte bulundu.

Kulüp içindeki belirsizliğin giderilmesi ve teknik ekibin sahada hızlıca çalışmaya başlaması hedefleniyor. Yönetimin devamı ve Demirel ile atılan bu adım, kulübün kısa vadede saha içi ve mali istikrar arayışının parçaları olarak sunuldu.

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ BAŞKANI MEMİK YILMAZ, DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISIYLA TAKIMIN YENİ TEKNİK...

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ BAŞKANI MEMİK YILMAZ, DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISIYLA TAKIMIN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜNÜN VOLKAN DEMİREL OLDUĞUNU AÇIKLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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