Konyaaltı'nda kasım güneşi: deniz ve çimlerde yoğunluk

Konyaaltı'nda hafta sonu yoğunluğu:

Antalya'da kasım ayının başlamasıyla birlikte ülkenin birçok bölgesi kış koşullarına geçerken, kentte güneşli hava yaşayanlar Konyaaltı sahiline akın etti. Hafta sonunda sahilde yoğunluk oluştu; bazıları çimlerde kamp sandalyeleriyle oturup güneşlenirken, çok sayıda kişi denize girerek havanın tadını çıkardı.

Hava ve deniz sıcaklıkları:

Yetkililerin ölçümlerine göre kentte hava sıcaklığı 23 derece, deniz suyu sıcaklığı 22 derece olarak kaydedildi. Bu ılıman değerler kasım ayında sahile yönelimi güçlendirdi ve ziyaretçilerin uzun süre dışarıda zaman geçirmesine olanak tanıdı.

Ziyaretçilerin izlenimleri:

Okul tatilini değerlendiren öğrenciler aileleriyle birlikte sahil bandında vakit geçirirken, farklı yaş gruplarından vatandaşlar güneşli havanın keyfini sürdü. Ailesiyle birlikte geldiğini belirten Metin Kaya, "Bir açıdan şanslıyız diyebiliriz. Eşim, annem, babam, ailem ile buradayız. Sıcakların tadını çıkartmak istiyoruz. Eşim de yabancı tatile gelmiştik buraya. Yazın gelme şansımız olmadı eşimin yıllık izninden dolayı şimdi geldik. Şansımıza da havalar güzel tadını çıkartıyoruz" dedi.

Denize girip keyifli vakit geçirdiklerini anlatan Gurbet Solmaz ise, "Çocuklarla beraber geldik yüzdük. Kasım ayına göre Antalya çok güzel havası yaz gibi tatlı güzel bir tatil yaşıyoruz. Okullarda tatil olduğu için denizi değerlendirdik. Yedik, içtik, denize girdik. Çocuklar da yüzdü, çok güzel geçti" şeklinde konuştu.

SAHİLDE YOĞUNLUK YAŞANIRKEN, ÇOK SAYIDA VATANDAŞ VE TURİST DENİZE GİREREK GÜNEŞLİ HAVANIN TADINI ÇIKARDI.