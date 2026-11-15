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Gediz'de güvenlik eksikliği amatör maçın oynanmasını engelledi

Gediz'de planlanan Akçaalan Spor-Gazispor maçı, statta emniyet ekiplerinin olmaması nedeniyle oynanamadı; kulüp başkanı ASKF'yi eleştirdi.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 17:28

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Gediz'de güvenlik eksikliği amatör maçın oynanmasını engelledi

karşılaşma statta başlatılamadı:

Kütahya 1. Amatör Küme Gediz B Grubu'nda bugün saat 15.00'te Gediz Gazi Stadyumu'nda oynanması planlanan Akçaalan Spor-Gazispor karşılaşması, statta ve çevresinde emniyet ekiplerinin bulunmaması nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Hafta içinde Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından yayımlanan fikstürde yer alan müsabaka öncesinde futbolcular sahaya çıktı, taraftarlar tribünlerde yerlerini aldı; hakemler ve gözlemciler de müsabakanın başlaması için hazır bulundu. Ancak güvenlik tedbirlerinin alınmadığı görülünce hakemler oyunu başlatmadı ve maç oynanamadı.

kulüp başkanından ASKF'ye tepki:

Akçaalan Spor Kulüp Başkanı Ergun Sığınık, yaşanan aksaklığa sert tepki gösterdi. Sığınık, organizasyondaki sorumluların açıklama yapması gerektiğini belirtti ve federasyonun planlama eksikliğini eleştirdi.

Saha, takımlar, hakemler ve taraftarların müsabaka için hazır olmasına rağmen güvenlik görevlilerinin yokluğu, karşılaşmanın iptaline yol açtı. Olay, amatör futbol organizasyonlarında koordinasyon ve güvenlik protokollerinin nasıl işletildiğine dair soru işaretleri doğurdu; kulüp temsilcileri ve federasyon arasında net bir sorumluluk paylaşımı ve iletişim mekanizması kurulması gerektiği vurgulanıyor.

ERGUN SIĞINAK

ERGUN SIĞINAK

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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