Eczacıbaşı deplasmanda kontrollü oyunla Zeren Spor'u 3-1 mağlup etti

maç özeti:

Vodafone Sultanlar Ligi 9. haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, deplasmanda Zeren Spor'u setlerde 25-15, 25-19, 20-25, 25-16'lık skorlarla 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada Eczacıbaşı ilk iki sette ritmini koruyup üstünlüğünü kurdu, üçüncü sette Zeren Spor kısa bir reaksiyon gösterdi ancak dördüncü sette kontrol yeniden Eczacıbaşı'ya geçti.

takım kadroları:

Zeren Spor: Aslıhan, Franklin, Seher, Nicoletti, Fatma, Dodson, Özlem (L), Hilal, Adhuoljok. Eczacıbaşı: Uzelac, Ezel, Antropova, Ishikawa, Aslı, Dilay, Simge (L), Yaprak, Elif, Weitzel, Ebrar.

istatistikler ve hakemler:

Mücadele TVF Ziraat Bankkart Voleybol salonunda oynandı. Hakemler Meryem Tekol Pelenk ve İlknur Çakar olarak görev aldı. Maçın toplam süresi 99 dakika oldu; set süreleri sırasıyla 23, 25, 29 ve 22 dakika şeklindeydi.

VODAFONE SULTANLAR LİGİ 9. HAFTA MAÇINDA ECZACIBAŞI PERON İSTANBUL, DEPLASMANDA ZEREN SPOR'U 25-15, 25-19, 20-25 VE 25-16’LIK SETLERLE 3-1 MAĞLUP ETTİ.