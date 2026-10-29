Nazilli sokakları 103. yıl coşkusuyla kırmızı beyaza büründü

Nazilli'de 103. yıl coşkusu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Cumhuriyetin ilanının 103. yılı çeşitli etkinliklerle büyük bir heyecan içinde kutlandı. Etkinlikler 28 Ekim'de Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı; 29 Ekim sabahı ise törenler ve gösterilerle sürdü. İlçe stadyumunda düzenlenen programlar, Cumhuriyet Yürüyüşü ile sokakların adeta kırmızı beyaza bürünmesiyle doruğa ulaştı.

Stadyumdaki törenler ve gösteriler:

29 Ekim sabahı Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan makamında tebrikleri kabul ederek kutlama programını başlattı. Ardından Pınarbaşı Futbol Sahası'nda düzenlenen törende kaymakam, törende görev alan öğrenci ve öğretmenlerle ve töreni izlemeye gelen vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Programda öğrencilerin yarışmalarda elde ettiği başarılar ödüllendirildi; şiir dinletileri, karma bando gösterisi ve halk eğitim merkezi zeybek ekibinin performansı izleyicilerden beğeni topladı.

Gösteriler arasında Nazilli Belediyesi Halk Oyunları Ekipleri ve çeşitli okul ekiplerinin sahne aldığı bölümler ile geçit resmi de yer aldı. Törenlerde hem gençlerin hem yetişkin katılımcıların yer aldığı koreografik sunumlar yoğun alkış aldı.

Kaymakamın mesajı ve yerel tarih vurgusu:

Törenlerde söz alan Kaymakam Huriye Küpeli Kan, günün anlamına dair yaptığı konuşmada bölgenin milli mücadele yıllarındaki rolüne dikkat çekti ve cumhuriyet değerlerinin korunmasının önemini vurguladı. Kaymakam Kan şunları söyledi: "Cumhuriyet, sadece Ankara’da Meclis kürsüsünden ilan edilen bir yönetim şekli değişikliği değildir. Milli mücadelenin önemli merkezlerinden biri olan Ege’nin özellikle de Nazilli’nin dağlarında ve ovalarında fidan gibi büyüyen bir direnişin, aydınlanmanın ve yeniden doğuşun adıdır Cumhuriyet. Cumhuriyet’in temelleri yalnızca askeri zaferlerle değil, halkın iradesi ve yerel direniş dinamikleriyle atılmıştır. Nazilli, işgale uğradığında, Türk milletinin esareti kabul etmeyeceğinin ilk ve en sert haykırışlarından birine sahne olmuştur. Yörük Ali Efe’nin önderliğindeki Malgaç Baskını, düzenli ordu kurulmadan önce halkın kendi öz gücüyle emperyalist işgale karşı koyabileceğini kanıtlayan tarihi bir milattır. Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe, Ayşe Efe gibi efelerin önderliğindeki Zeybek direnişi, düzenli ordu kurulmadan önce düşmana karşı halkın kendi öz savunma mekanizmasını nasıl kurduğunun en somut örneğidir. Bugün bizlere düşen en büyük görev, Cumhuriyetin bize kazandırdığı; akıl ve bilime dayalı çağdaşlaşma idealini yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak, üretkenlikle ve demokrasiye bağlılıkla korumaktır".

Kaymakamın konuşmasının ardından okullarda düzenlenen kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Programda ayrıca Halk Eğitim Merkezi'nin oluşturduğu 103 kişilik karma halk oyunları ekibi; ilk, orta, lise ve yetişkin katılımcılardan oluşan gösterisi izleyenlerden tam not aldı.

Yürüyüş ve kent genelinde katılım:

Stadyumdaki törenlerin tamamlanmasının ardından Kaymakam Kan, beraberindeki protokol üyeleri ile okulların ve vatandaşların katıldığı Cumhuriyet yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş boyunca halk, sokaklardan, araçlardan ve evlerinin balkonlarından coşkuya ortak oldu. Nazilli'nin caddeleri ve sokakları birçok noktada bayraklarla donatılarak kırmızı beyaz renklere büründü.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programında görev alan ve törende yer alan isimler arasında Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Garnizon Komutanı Ulaştırma Binbaşı Alparslan Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, Adalet Komisyonu Başkanı Nusret Emirosmanoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mehmet Şen ile kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Kutlamalar, Nazilli'de Cumhuriyet bilincinin canlı tutulduğunu ve yerel tarih bilinciyle birlikte kutlama geleneğinin nesiller boyu sürdürüldüğünü gösterdi.

NAZİLLİ’DE CUMHURİYET COŞKUSU CADDELERE TAŞTI