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Nazilli'de anne ve çocuk sağlığı için farkındalık seferberliği

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri Halk Sağlığı Haftası'nda İstasyon Meydanı'nda Gebe Okulu, 'Annelik Yolculuğu' ve çocuk etkinlikleriyle koruyucu sağlığı anlattı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Serkan Varol

Nazilli'de anne ve çocuk sağlığı için farkındalık seferberliği

Nazilli'de halk sağlığı haftası etkinlikleri:

Nazilli'de 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler, anne ve çocuk sağlığına odaklanan farkındalık çalışmalarıyla sürdürüldü. Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) personeli İstasyon Meydanı'nda açtıkları stant ile vatandaşlara ulaşarak koruyucu sağlık uygulamalarını anlattı.

Gebe Okulu ve dijital destek:

Etkinlikte öne çıkan uygulamalardan biri, Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesindeki Gebe Okulu oldu. Gebelik ve lohusalık dönemlerinde yapılan sağlık izlemlerinin önemi ziyaretçilere aktarıldı; anne adaylarının bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi üzerinde duruldu. Ayrıca 'Annelik Yolculuğu' mobil uygulaması tanıtılarak dijital araçların gebelik takibi ve sağlık eğitimi açısından sunduğu kolaylıklar anlatıldı.

Çocuk etkinlikleri ve SAHA elçileri:

Program çerçevesinde Sağlıklı Hayat Merkezlerinde yürütülen SAHA Elçileri çalışmaları ile Bebek, Çocuk ve Genç Akademileri de tanıtıldı. Çocuklara yönelik düzenlenen boyama etkinliği gibi interaktif uygulamalar, ailelere koruyucu sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini ve önemini gösteren pratik örnekler sundu. Etkinlikler, "Sağlıklı Anne, Sağlıklı Nesil" ve "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" temaları etrafında toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Etkinliğe katılan sağlık personeli, toplum sağlığının güçlendirilmesi için erken dönemde verilen desteklerin ve düzenli izlemlerin kritik olduğunu vurguladı. Vatandaşlara sunulan bilgilendirme materyalleri ve uygulamalı faaliyetler, anne ve çocuk sağlığının korunması konusunda yerel düzeyde bilinç oluşturmayı amaçladı.

NAZİLLİ’DE 3-9 EYLÜL HALK SAĞLIĞI HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞINA YÖNELİK...

NAZİLLİ’DE 3-9 EYLÜL HALK SAĞLIĞI HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞINA YÖNELİK FARKINDALIK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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