Nazilli'nin 104. kurtuluş yıldönümünde hedef gençlere daha güzel bir kent bırakmak

nazilli'nin kurtuluşu ve tarihteki yeri:

Aydın'ın Nazilli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı, kentte çeşitli anma ve kutlama etkinlikleriyle hatırlanıyor. 5 Eylül, Nazilli için yalnızca bir tarih değil; bağımsızlığa olan inancın, vatan sevgisinin ve milletin esareti kabul etmeyeceğinin simgesi olarak değerlendiriliyor.

Nazilli'nin yeniden özgürlüğüne kavuştuğu bu gün, ilçenin yakın tarihine ışık tutuyor ve o dönemde fedakârlık gösterenlerin kararlılığını bugüne taşıyor.

gelecek kuşaklara bırakılacak sorumluluk:

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, kurtuluş yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, özellikle gençlere daha güzel bir kent bırakmanın önemine dikkat çekti. Başkan Tetik, "Bizlere düşen en büyük sorumluluk, büyük fedakarlıklarla kazanılan bu vatanı, Cumhuriyetimizi ve bağımsızlığımızı aynı kararlılıkla korumak, bizden sonraki nesillere daha güçlü bir ülke ve daha güzel bir Nazilli bırakmaktır" ifadesiyle bu görev duygusunu özetledi.

Mesajında Kurtuluş Savaşı döneminde verilen mücadeleyi, yokluklar içinde dahi vatanından vazgeçmeyen milletin kararlılığıyla ilişkilendiren Tetik, özellikle gençlerin ve toplumun ortak sorumluluğuna vurgu yaptı.

anma, minnet ve birlik çağrısı:

Başkan Tetik, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, Nazilli'nin kurtuluşu için mücadele eden efeleri, şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirtti. Bu anma çerçevesinde, geçmişten alınan güçle birlik ve beraberlik içinde kent için çalışmanın önemine dikkat çekildi.

Tetik mesajında, Nazilli'yi geleceğe taşıma hedefinin; sosyal dayanışma, tarihi değerlerin korunması ve gençlere yatırım yapmayı kapsadığını vurguladı. Bu çabaların, ilçenin hem kültürel mirasını koruyacağı hem de yaşam kalitesini artıracağı ifade edildi.

Son olarak Başkan Tetik, Nazilli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutlayarak, bağımsızlık için canlarını veren tüm kahramanları bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle andı ve kent halkına birlik çağrısı yaptı.

AYDIN'IN NAZİLLİ İLÇESİNİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YILINI KUTLAYAN BELEDİYE BAŞKANI DR. ERTUĞRUL TETİK; "BİZLERE DÜŞEN EN BÜYÜK SORUMLULUK, BİZDEN SONRAKİ NESİLLERE DAHA GÜÇLÜ BİR ÜLKE VE DAHA GÜZEL BİR NAZİLLİ BIRAKMAKTIR" DEDİ.