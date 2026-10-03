Nemrut kalderası'nda bulutların zaman dansı

Nemrut kalderası'nda gökyüzünün değişen yüzü

Cumhurbaşkanlığı kararıyla milli park ilan edilen Nemrut Kalderası Milli Parkı, Tatvan ilçesinde dronla gerçekleştirilen çekimlerde bulutların geçişiyle farklı bir kimliğe büründü. Dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölüne ev sahipliği yapan alan, göl yüzeyleri, krater yapısı ve çevresindeki doğal örtüyle birlikte karelere yansıdı.

Drone ve time-lapse ile yakalanan kareler:

Yapılan kayıtlar, kullanılan time-lapse tekniği sayesinde hareket eden bulutların kaldera üzerindeki geçişini saniye saniye ortaya koydu. Dronla kaydedilen görüntülerde, geniş krater çanağı içinde yer alan göller, çevresindeki bitki örtüsü ve bulut tabakalarının etkileşimi aynı karede belirdi. Bu teknik, değişen ışık ve hava koşullarının coğrafyaya etkisini net şekilde görünür kıldı.

Jeolojik zenginlik ve mevsimsel görünüm:

Yaklaşık 2 bin 247 metre rakımda yer alan Nemrut Kalderası, volkanik oluşumları, krater gölleri, sıcak ve soğuk su kaynakları ile zengin bir bitki örtüsünü barındırır. Bölge, kış aylarında karla kaplanırken yaz aylarında göllerin mavi tonları ve yeşil doğasıyla farklı bir panorama sunar. Bu değişkenlik, çekimlerdeki bulut hareketleriyle birleşince izleyene zengin bir görsel deneyim sağlıyor.

Nemrut Kalderası, sahip olduğu eşsiz jeolojik yapı ve doğal güzellikleriyle Bitlis’in önemli turizm destinasyonları arasında yer almayı sürdürüyor ve her yıl çok sayıda yerli ile yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

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