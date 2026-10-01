Nesiller el ele yürüdü: Burdur'da Dünya Yaşlılar Günü yürüyüşü

yürüyüş ve katılımcılar:

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Burdur'da düzenlenen etkinlikte yaşlılar, gençler, protokol üyeleri ve vatandaşlar bir araya geldi. Etkinlik, ellerinde taşıdıkları dövizlerle dikkat çeken kortej eşliğinde başladı.

Yürüyüş, Gazi Caddesi'nden hareket ederek cadde boyunca devam etti ve katılımcılar omuz omuza yürüyerek etkinliğe katılım sağladı. Gençlerle yaşlıların birlikte yürümesi, günün birlik ve dayanışma temalarını öne çıkardı.

standlar ve etkinlik akışı:

Katılımcılar yürüyüşün sonunda Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı; burada kurulan çeşitli stantlar gezildi ve etkinlikle ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. Alan, etkinliğe gösterilen yerel ilginin sürdüğünü gösterdi.

Program, alanda çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi; katılımcılar kısa süreli de olsa bir araya gelerek nesiller arası iletişimi güçlendirme fırsatı buldu.

BURDUR'DA 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA YAŞLILAR VE GENÇLERİN KATILDIĞI YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.