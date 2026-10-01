Dolar 49,0262 +0,02%
Euro 55,4501 -0,17%
Bist 12.205,91 +2,17%
Altın Gram 6.621,26 +0,33%
EUR/USD 1,1288 -0,41%
Brent Petrol 100,50 +2,52%
--°

Nesiller el ele yürüdü: Burdur'da Dünya Yaşlılar Günü yürüyüşü

Burdur'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde yaşlılar, gençler ve protokol üyeleri Gazi Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyerek dayanışma mesajı verdi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Nesiller el ele yürüdü: Burdur'da Dünya Yaşlılar Günü yürüyüşü

yürüyüş ve katılımcılar:

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Burdur'da düzenlenen etkinlikte yaşlılar, gençler, protokol üyeleri ve vatandaşlar bir araya geldi. Etkinlik, ellerinde taşıdıkları dövizlerle dikkat çeken kortej eşliğinde başladı.

Yürüyüş, Gazi Caddesi'nden hareket ederek cadde boyunca devam etti ve katılımcılar omuz omuza yürüyerek etkinliğe katılım sağladı. Gençlerle yaşlıların birlikte yürümesi, günün birlik ve dayanışma temalarını öne çıkardı.

standlar ve etkinlik akışı:

Katılımcılar yürüyüşün sonunda Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı; burada kurulan çeşitli stantlar gezildi ve etkinlikle ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. Alan, etkinliğe gösterilen yerel ilginin sürdüğünü gösterdi.

Program, alanda çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi; katılımcılar kısa süreli de olsa bir araya gelerek nesiller arası iletişimi güçlendirme fırsatı buldu.

BURDUR&#039;DA 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA YAŞLILAR VE GENÇLERİN KATILDIĞI YÜRÜYÜŞ...

BURDUR'DA 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA YAŞLILAR VE GENÇLERİN KATILDIĞI YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bir çuval unla hayata tutunan kadın Serdivan pazarının gözleme ustası
images

Çocuğundan güç alıp pastacılıkta yükselen isim Çankırı'nın ilk kadın ahisi Canan...
images

Camiler milletimizin irfan yuvaları ve birlik merkezleridir
images

Van'ın simge yüzlerinden Fadile Kayar vefat etti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Keçiören'de trafik ışığı talebi: bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Gençlere yatırımla yarını inşa ediyoruz: Malatya'da kütüphane ve KPSS kampı

Çadır asarken dengesini kaybetti: 1. kattan düşen kişi yaralandı

Teknofest Şanlıurfa'da: vatandaşların yerli teknoloji gururu

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı