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Nevşehir merkezli operasyonda yasa dışı bahis ve aklama şebekesi çökertildi

Nevşehir merkezli 34 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yasa dışı bahis, kara para aklama ve örgüt kurma iddiasıyla 100 şüpheli yakalandı, çok sayıda mal varlığına el konuldu.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 17:22

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 17:28

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Nevşehir merkezli operasyonda yasa dışı bahis ve aklama şebekesi çökertildi

Operasyonun genel görünümü

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma sonucu, 7 aylık projeli çalışma neticesinde Türkiye genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada, yasa dışı bahis, kara para aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçları kapsamında toplam 100 şüpheli hakkında işlem yapıldığı ve çok sayıda mal varlığına el konulduğu bildirildi.

operasyonun kapsamı:

Soruşturmayı yürüten birimler arasında Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yer aldı. Çalışma, özellikle Avanos’ta faaliyet gösteren bir eğlence mekanı ile Adana’daki bazı şüpheliler arasındaki bağlantılara odaklandı. İddialara göre şüpheliler, komisyon karşılığında banka hesabı bilgileri temin ederek yasa dışı bahis faaliyetlerinden suç geliri elde etti.

Operasyonlar, Nevşehir merkezli 34 ilde ve toplam 181 farklı adreste gerçekleştirildi. Uygulamaya 818 polis, 40 özel harekât timi, 2 İHA ve 1 narkotik dedektör köpeği katıldı.

ele geçirilen varlıklar ve mali tespitler:

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin yasa dışı bahis gelirlerini kripto borsaları ve kuyumcular aracılığıyla akladıkları tespiti yapıldı; bu süreçte 6 kuyumcunun aklamada rol aldığı belirlendi. İlgili hesaplar ve şirketler üzerinden geçen işlem hacminin toplamının yaklaşık 20 milyar TL olduğu saptandı.

Operasyonlar neticesinde 23 adet taşınır ve 30 adet taşınmaz mal varlığına el konuldu, ayrıca yaklaşık 1 milyar TL değerinde suç geliri ele geçirildi. Soruşturma ve operasyon süreçlerinin devam ettiği, yakalanan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü kaydedildi.

NEVŞEHİR MERKEZLİ OLARAK 34 İLDE YÜRÜTÜLEN ‘YASA DIŞI BAHİS, KARAPARA AKLAMA VE SUÇ İŞLEMEK...

NEVŞEHİR MERKEZLİ OLARAK 34 İLDE YÜRÜTÜLEN ‘YASA DIŞI BAHİS, KARAPARA AKLAMA VE SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA’ SUÇLARINA YÖNELİK EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA 100 ŞÜPHELİ YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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