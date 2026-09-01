Nevşehir'de adli yıl töreninde hukuk, hız ve güven vurgusu

tören ve katılımcılar:

Nevşehir’de 2026-2027 Adli Yılı, Nevşehir Adliyesi girişinde düzenlenen törenle başladı. Törene Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, il protokolü, hâkim ve Cumhuriyet savcıları, avukatlar, adliye personeli ve çok sayıda davetli katıldı.

valinin mesajı:

Törende konuşan Vali Hüseyin Kök, adaletin devlet düzeninin, toplumsal huzurun ve vatandaşların devlete olan güveninin temelini oluşturduğunu belirtti. Kök, bu temelin sağlamlaştırılmasının devletin en önemli görevlerinden biri olduğunu vurgulayarak, hukukun üstünlüğünün tesis edilmesinin ve adaletin herkes için eşit, tarafsız ve güvenilir şekilde tecelli etmesinin devletin güç ve itibarının temel şartı olduğunu ifade etti.

Kök ayrıca, adalet hizmetlerinin etkin, güvenilir ve hızlı sunulmasının önemine dikkat çekti. Vatandaşların hak arama yollarına hızlı ve kolay erişebilmesinin gerekliliğine işaret eden Vali, yargı süreçlerinin makul sürede tamamlanmasının ve adalet hizmetlerinin daha nitelikli hale getirilmesinin öncelikli hedefler arasında olduğunu söyledi.

başsavcının değerlendirmesi:

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, adli uyuşmazlıkların hakkaniyetli sonuçlandırılmasının sadece hukuki bilgiyle sınırlı kalmadığını; sabır, fedakârlık ve mesleki tecrübenin de süreçlerde belirleyici olduğunu aktardı. Çalış, hukuk ve ceza davalarında çözümün çoğu zaman yoğun çaba, zaman ve kapsamlı hukuki değerlendirme gerektirdiğini kaydetti.

Başsavcı Çalış, yargı mensuplarının Anayasa ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunmasında büyük sorumluluk taşıdığını vurguladı ve yeni adli yılın adalet camiası ile vatandaşlar için hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından tören, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

NEVŞEHİR’DE 2026-2027 ADLİ YILI, ADLİYE GİRİŞİNDE DÜZENLENEN TÖRENLE BAŞLADI.