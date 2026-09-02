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Nevşehir'de arıcılığa 400 boş kovan desteğiyle güç katılacak

Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, AKS'ye kayıtlı 80 arıcıya kişi başı 5 boş kovan (toplam 400) vererek arıcılık üretimini ve sektörü güçlendirmeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 13:39

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Nevşehir'de arıcılığa 400 boş kovan desteğiyle güç katılacak

Proje ve hedefleri:

Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Arıcılığı Geliştirme Projesi, bölgedeki arıcılık faaliyetlerini sürdürülebilir şekilde büyütmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS)ne kayıtlı aktif 80 yetiştiriciye kişi başı 5 adet olmak üzere toplam 400 adet boş kovan desteği sağlanacak. Bu destekle üretim imkanlarının güçlendirilmesi ve bal üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Destek yapısı ve başvuru koşulları:

Desteğin finansmanı, büyük oranda yerel kaynaklarla sağlanacak; projenin yüzde 75'i Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bütçesinden, yüzde 25'i ise yetiştirici katkısıyla karşılanacak. Boş kovan desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler başvurularını 31 Ağustos–11 Eylül tarihleri arasında il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen yapabilecekler. Yararlanıcıların AKS’de kayıtlı ve aktif üretici statüsünde olmaları şartı aranıyor.

Beklenen etkiler ve sürdürülebilirlik:

Proje, hem kısa vadede kovan sayısını artırarak arı popülasyonunu desteklemeyi hem de uzun vadede üretim kapasitesini yükselterek bölgesel bal üretimini canlandırmayı hedefliyor. Küçük ölçekli yetiştiricilerin mali yükünün hafifletilmesi ve altyapı eksikliklerinin giderilmesiyle birlikte verimlilikte artış bekleniyor. Ayrıca destek modeli, üreticilerin kendi katkısını gerektirdiği için saha düzeyinde sahiplenmeyi ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik ediyor.

Yetkililer, projenin uygulanmasıyla birlikte arıcılık sektöründe hem üretim hem de pazar odaklı gelişmelerin sağlanmasının amaçlandığını belirtiyor. Başvuru süreçleri ve destekleme detayları için ilgili müdürlüklerin duyuruları takip edilmeli ve AKS kayıtlarının güncel tutulması önem taşıyor.

AKS’YE KAYITLI AKTİF 80 ARICIYA KİŞİ BAŞI 5 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 400 ADET BOŞ KOVAN...

AKS’YE KAYITLI AKTİF 80 ARICIYA KİŞİ BAŞI 5 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 400 ADET BOŞ KOVAN DAĞITILACAK.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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