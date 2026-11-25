Nevşehir'de üç ayrı suç grubuna yönelik eş zamanlı operasyon

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde fuhuş, uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığına yönelik üç ayrı soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Toplam 160 personel ve bir dedektör köpeğinin görev aldığı çalışmalarda çok sayıda dijital ve fiziki materyal ele geçirildi.

fuhuş soruşturmasında operasyon:

Avanos Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Avanos'ta faaliyet gösteren bir masaj salonuna operasyon düzenledi. İş yeri sahibi ve işletmecileri olduğu belirtilen 38 yaşındaki A.E.U., 27 yaşındaki M.K.Ç. ve 40 yaşındaki S.P. gözaltına alındı. İş yeri ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital ve fiziki materyallere el konuldu. Soruşturma kapsamında fuhuş amacıyla çalıştırıldığı belirlenen 31 kadın kurtarıldı; şüphelilerle para transferi ve iletişim kayıtları bulunduğu belirtilen 440 erkek şahsın ifadelerine başvurulacağı bildirildi.

uyuşturucu operasyonu:

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Derinkuyu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen çalışmada, 24 Kasım günü saat 06.30'da Nevşehir merkez, Derinkuyu ve Niğde'de eş zamanlı operasyonlar yapıldı. 62 personel ve bir dedektör köpeğinin katıldığı aramalarda 7 şüpheliye ait 8 adreste yapılan çalışmada 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen dijital ve fiziki deliller kriminal incelemeye sevk edildi.

göçmen kaçakçılığı ve vergi usulsüzlüğü soruşturması:

Avanos ve Ürgüp cumhuriyet başsavcılıklarınca KOM Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, Avanos'ta A. Hamamı ile Ürgüp'teki Ş. Hamamı işletmelerinde yabancı uyruklu kişilerin çalışma izni olmadan çalıştırıldığı tespit edildi. Ayrıca Kıbrıs'ta bulunan bir bankaya ait pos cihazı üzerinden tahsilat yapıldığı belirlendi.

Avanos, Ürgüp ve Kayseri'de yapılan aramalarda 6 pos cihazı, Kıbrıs firmasına ait çok sayıda banka slibi, bir tahsilat ajandası, 28 koçan rezervasyon fişi ve bir yazar kasa ele geçirildi. İncelemeler sonucunda çalışma izni olmadan çalıştırıldığı tespit edilen 6 yabancı uyruklu kişi ile ilgili işlemler yürütüldü; 43 yaşındaki R.G., 47 yaşındaki T.Ö. ve 18 yaşındaki O.C.T. gözaltına alındı. Vergi Usul Kanunu'na muhalefet kapsamında ele geçirilen evraklar ilgili birimlere gönderilecek.

Üç operasyonun birleşiminde toplam 12 şüpheli gözaltına alınırken, olaylarla ilgili adli tahkikatın sürdüğü ve soruşturmaların detaylandırıldığı bildirildi.

NEVŞEHİR’DE POLİS EKİPLERİNCE FUHUŞ, UYUŞTURUCU VE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK DÜZENLENEN 3 AYRI OPERASYONDA 12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.