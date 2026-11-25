Operasyonların kapsamı:

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde üç ayrı suç grubuna yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlara toplam 160 personel ve bir dedektör köpeği katıldı, çok sayıda dijital ve fiziki materyal ele geçirildi.

Fuhuş soruşturması:

Avanos Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, Avanos'ta faaliyet gösteren bir masaj salonuna operasyon yapıldı. İş yeri sahibi ve işletmecileri olduğu belirlenen 38 yaşındaki A.E.U., 27 yaşındaki M.K.Ç. ve 40 yaşındaki S.P. gözaltına alındı. İş yeri ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital ve fiziki materyaller ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında fuhuş amacıyla çalıştırıldığı belirlenen 31 kadın kurtarıldı. Kadınlarla birlikte para transferi ve iletişim kayıtları bulunan 440 erkek şahıs tespit edildi ve bu kişilerin ifadelerine başvurulacağı bildirildi.

Uyuşturucu operasyonu:

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Derinkuyu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 24 Kasım günü saat 06.30'da Nevşehir merkez, Derinkuyu ve Niğde'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Çalışmaya 62 personel ve bir dedektör köpeği katıldı. Derlenen bilgiler doğrultusunda 7 şüpheliye ait 8 adreste arama yapıldı ve 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Göçmen kaçakçılığı ve vergi suçları:

Avanos ve Ürgüp Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Avanos'ta A. Hamamı ve Ürgüp'te Ş. Hamamı işletmelerinde çalışma izni olmadan yabancı uyruklu kişilerin çalıştırıldığını ve Kıbrıs'ta bulunan bir bankaya ait POS cihazı üzerinden tahsilat yapıldığını tespit etti.

Avanos, Ürgüp ve Kayseri'de yapılan aramalarda 6 POS cihazı, Kıbrıs firmasına ait çok sayıda banka slibi, bir tahsilat ajandası, 28 koçan rezervasyon fişi ve bir yazar kasa ele geçirildi. İncelemelerde 6 yabancı uyruklu kişinin çalışma izni olmadan çalıştırıldığı belirlenirken, 43 yaşındaki R.G., 47 yaşındaki T.Ö. ve 18 yaşındaki O.C.T. gözaltına alındı. Vergi Usul Kanunu'na muhalefet kapsamında ele geçirilen evrakların ilgili birimlere gönderileceği açıklandı.

Gözaltılar ve soruşturmanın durumu:

Üç ayrı operasyonda toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Olaylarla ilgili adli tahkikatın sürdüğü, ele geçirilen belgeler ve dijital materyaller üzerinde incelemelerin devam ettiği belirtildi.

Nevşehir'de 3 ayrı operasyon: Fuhuş, uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığına darbe