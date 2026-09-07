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nevşehir’de eski sevgili tartışması kanlı bitti: 4’ü kardeş 5 kişi tutuklandı

Nevşehir'de otomatik av tüfeğiyle düzenlenen saldırıda ağır yaralanan 50 yaşındaki Levent Ç. yaşamını yitirdi; 4'ü kardeş 5 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 12:30

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EDİTÖR: Hakan Arslan

nevşehir’de eski sevgili tartışması kanlı bitti: 4’ü kardeş 5 kişi tutuklandı

nevşehir’de park halindeki araçta silahlı saldırı:

Nevşehir Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bir işletmenin otoparkında meydana gelen olayda, iddialara göre 50 yaşındaki Levent Ç. otomatik av tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı. Olayın ardından özel araçla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Levent Ç., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

saldırı ve kaçış:

Soruşturma bilgilerine göre olay, Levent Ç. ile kardeşler Yusuf Ç. ve Ahmet Enes Ç. arasında telefonda çıkan tartışmanın ardından başladı. Tartışmayı takiben iki kardeş, yanlarına arkadaşları Rahman A.'yı da alarak Levent Ç.’nin bulunduğu yere geldi. İddialara göre şüpheliler, araçtan inen Levent Ç. ile yanında bulunan arkadaşa ateş etti.

Olay yerinde ve kaçış sırasında yapılan incelemede 5 adet boş kovan bulundu. Şüphelilerin kaçarken plakalarını söktükleri siyah renkli araçla yaklaşık 1 kilometre süren kovalamacanın ardından, araç 15 Temmuz Mahallesi 112 Acil Çağrı Merkezi karşısında durduruldu. Araçta bulunanların Yusuf Ç., Ahmet Enes Ç. ve Rahman A. olduğu tespit edildi; araçta sökülmüş halde bulunan plakanın 06 DPH 30 olduğu belirlendi.

soruşturma ve tutuklamalar:

Yapılan kriminal incelemede, tüfekten çıktığı değerlendirilen mermilerden birinin Levent Ç.’nin sırtına, bir diğerinin ise araca isabet ettiği kaydedildi. Şüphelilerden alınan ifadelerde, Yusuf Ç.'nin yanında getirdiği ruhsatsız yivsiz otomatik av tüfeği ile Levent Ç.'ye 5 el ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan kardeşler Yusuf Ç., Ahmet Enes Ç., Nur Sima Ç. ve Hatice Ç. ile arkadaşları Rahman A., Cumhuriyet Savcısı talimatıyla adli mercilere sevk edildi. Mahkeme tarafından beş şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddialarda, saldırının kökeninde mağdurun aileye ve kız kardeşlere yönelik sözlü taciz ve hakaretlerinin olduğu öne sürüldü; şüpheliler bu ifadelerin saldırıya sebep olduğunu belirtti. Soruşturma devam ediyor ve olayla ilgili delil değerlendirmeleri emniyet tarafından sürdürülüyor.

Nevşehir’de eski sevgili cinayetinde 4’ü kardeş 5 şüpheli tutuklandı

Nevşehir’de eski sevgili cinayetinde 4’ü kardeş 5 şüpheli tutuklandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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